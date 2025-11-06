फेस अटेंडेट में हुआ खुलासा…नगर निगम के वेतन में ही घोटाला



फेस अटेंडेंस लागू होने के बाद उजागर हुई यह गड़बड़ी नगर निगम की वित्तीय सेहत और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के अनुसार नगर निगम में वर्ष 2017 की सूची में 1,983 कर्मचारियों के नाम दर्ज थे। इनमें से हाल ही में 48 मृत कर्मचारियों के नाम हटाए गए। करीब 180 कर्मचारी स्थायी रूप से अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। इस तरह वास्तविक संख्या लगभग 1,755 कर्मचारियों की होना चाहिए, फिर भी भुगतान 1,840 कर्मचारियों को किया जा रहा है। फेस अटेंडेंस लागू होने पर करीब 85 कर्मचारियों के अंतर का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, इस अंतर को आधार बनाकर वेतन भुगतान में संभावित हेराफेरी और फर्जी उपस्थिति के मामलों की पुष्टि की जा रही है।

