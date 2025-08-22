रेल यात्रियों की मौज, इन स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, लगेगी लिफ्ट और एस्केलेटर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आने वाले दिनों में चलित सीढ़ियां अर्थात एस्केलेटर की सुविधा भी छिंदवाड़ा में देगी। वर्तमान में गोंदिया स्टेशन पर 6, राजनांदगांव स्टेशन पर 2 एवं चांदाफोर्ट स्टेशन में 2 एस्केलेटर कार्यरत हैं। यात्रियों की और सुविधा बढ़ाने के लिए 13 नए एस्केलेटर स्थापित होंगे। इनमें डोंगरगढ़ में 3 सहित, राजनांदगांव में अतिरिक्त 2, चांदाफोर्ट में 2 अतिरिक्त, कामठी एवं छिंदवाड़ा स्टेशन में 2-2 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री दिलीप सिंह ने बताया कि इन सुविधाओं के स्थापित हो जाने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बच्चों एवं भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यधिक सुविधा होगी।