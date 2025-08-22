रेल यात्रियों की मौज, इन स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, लगेगी लिफ्ट और एस्केलेटर

MP News: अक्सर स्टेशनों(Railway Station) में प्लेटफार्म बदलने में बुजुर्ग, अकेली महिला एवं दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती थी, इसके कारण ज्यादातर लोग प्लेटफार्म बदलने के लिए पटरी पार करना अधिक सुविधा जनक मानते हैं। फुटओवर ब्रिज से चढ़ने में भी कई बार सामान के साथ कठिनाई होती थी, अब इस कठिनाई का निराकरण रेलवे विभाग ने कर दिया। छिंदवाड़ा स्टेशन पर तीन लिफ्ट व दो एस्केलेटर लगेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में स्टेशन में लिफ्ट एवं एस्केलेटर की व्यवस्था होगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आने वाले दिनों में चलित सीढ़ियां अर्थात एस्केलेटर की सुविधा भी छिंदवाड़ा में देगी। वर्तमान में गोंदिया स्टेशन पर 6, राजनांदगांव स्टेशन पर 2 एवं चांदाफोर्ट स्टेशन में 2 एस्केलेटर कार्यरत हैं। यात्रियों की और सुविधा बढ़ाने के लिए 13 नए एस्केलेटर स्थापित होंगे। इनमें डोंगरगढ़ में 3 सहित, राजनांदगांव में अतिरिक्त 2, चांदाफोर्ट में 2 अतिरिक्त, कामठी एवं छिंदवाड़ा स्टेशन में 2-2 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री दिलीप सिंह ने बताया कि इन सुविधाओं के स्थापित हो जाने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बच्चों एवं भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यधिक सुविधा होगी।
एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक आने जाने के लिए पटरी पार करने की तुलना में फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित होता है, लेकिन इनमें यदि लिफ्ट एवं एस्केलेटर लग जाते हैं तो यह और अधिक सुविधा जनक हो जाएगा। लिट एक बंद केबिन होती है जो लंबतव ऊपर नीचे आने जाने में मदद करती है, तो एस्केलेटर एक चलती हुई सीढ़ी होती है। रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना से विकलांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा करना आसान हो जाता है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गोंदिया स्टेशन पर 4 लिफ्ट, राजनांदगांव स्टेशन में 3 लिफ्ट यात्रियों के लिए चल रही हैं, आने वाले दिनों में डोंगरगढ़ में 4, आमगांव में 3, तुमसर रोड में 3, भंडारा रोड में 2, कामठी में 2, गोंदिया में अतिरिक्त 4, चांदाफोर्ट में 2, वडसा में 2, छिंदवाड़ा में 3, सिवनी में 3, नैनपुर में 3 तथा मंडला में 2 लिफ्ट स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।