असुरक्षित सडक़ों की गूगल मैप से पहचान, दुर्घटनाओं पर गहन समीक्षा

छिंदवाड़ा. जिले में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन गंभीरता से जुटा हुआ है। गुरुवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायन एवं पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला सडक़ सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गूगल मैप के माध्यम से जिले की असुरक्षित सडक़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति का अवलोकन किया गया। साथ ही सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों पर विस्तृत चर्चा कर व्यावहारिक एवं तकनीकी सुधारात्मक उपायों पर निर्णय लिए गए। बैठक में समिति के सचिव एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आकाश खरे, डीएसपी ट्रैफिक आरपी चौबे, टीआई ट्रैफिक राकेश तिवारी, एनएचएआई, नगर निगम, विद्युत, आपूर्ति विभाग, सीएमएचओ, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों सहित सडक़ सुरक्षा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।