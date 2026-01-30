असुरक्षित सडक़ों की गूगल मैप से पहचान, दुर्घटनाओं पर गहन समीक्षा

chhindwara
छिंदवाड़ा. जिले में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन गंभीरता से जुटा हुआ है। गुरुवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायन एवं पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला सडक़ सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गूगल मैप के माध्यम से जिले की असुरक्षित सडक़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति का अवलोकन किया गया। साथ ही सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों पर विस्तृत चर्चा कर व्यावहारिक एवं तकनीकी सुधारात्मक उपायों पर निर्णय लिए गए। बैठक में समिति के सचिव एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आकाश खरे, डीएसपी ट्रैफिक आरपी चौबे, टीआई ट्रैफिक राकेश तिवारी, एनएचएआई, नगर निगम, विद्युत, आपूर्ति विभाग, सीएमएचओ, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों सहित सडक़ सुरक्षा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में 29 दिसंबर 2025 को हुई बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। साथ ही 16 जनवरी 2026 को कलेक्टर ने किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत खजरी मार्ग पर दोनों ओर रंबल स्ट्रिप निर्माण, साइड रोड पर स्पीड ब्रेकर, शहर में नए बस स्टैंड के लिए जामुनझिरी क्षेत्र में चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के लिए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने तथा छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर प्रिंस ढाबा के पास चौराहे की मरम्मत एवं चालानी कार्रवाई पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
परासिया में यातायात दबाव को कम करने के लिए हनुमान मंदिर से स्टेशन रोड तक ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। परासिया में मुख्य मार्ग पर व्याप्त अतिक्रमण को हटाने और भारी वाहनों के लिए नो एंट्री, दमुआ जाने के लिए बायपास निर्माण की संभावनाओं के लिए संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने के निर्देश एमपीआरडीसी और यातायात पुलिस को दिए। साथ ही परासिया रोड पर अनावश्यक रोड मीडियन गैप को बंद कर दृश्यता बढ़ाने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों से मिलने वाली शत प्रतिशत ग्रामीण सडक़ों में उचित स्थान पर स्पीड ब्रेकर अनिवार्य रूप से बनवाए जाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृतमीडियन कट बंद किए जाएं और दुर्घटना संभावित सभी स्थलों पर आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य शीघ्र कराएं। सभी सडक़ों में समुचित मार्किंग, साइन बोर्ड, स्टड, ब्रेकर आदि सुनिश्चित कराएं।
