नगर निगम ने किए 3.75 करोड़ के टेंडर, फिर भी आवारा कुत्तों के काटने से नहीं मिल रही राहत



नगर निगम की मानें तो पिछले साल 2024-25 में नगर निगम में आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया था। करीब 3.75 करोड़ रुपए का टेंडर कर कार्यादेश गुजरात की यस डोमेस्टिक एंड रिसर्च सेंटर फर्म को दिया गया। इसके बाद एजेंसी अब तक 4042 आवारा कुत्तों की नसबंदी का दावा कर चुकी है। नगर निगम की ओर से उसे 14 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी देखने में आ रहा है कि लगातार नसबंदी होने पर भी आवारा कुत्तों की आक्रामकता कम नहीं हुई है। वे लगातार आम नागरिक, बच्चे और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं।