30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

गाजर हलवा खाने के बाद आठ बीमार, छह उल्टी व पेटदर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने किया मिष्ठान सील

छिंदवाड़ा. अमरवाड़ा के महालक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान से गाजर का हलवा खाने से आठ लोग बीमार हो गए जिसमें से छह को पेटदर्द व उल्टियां होने पर छिंदवाड़ा व अमरवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बुधवार व गुरुवार को मिष्ठान से गाजर का हलवा खरीदा था तथा घर पहुंचकर उसका सेवन किया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Jan 30, 2026

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने लिए सेंपल

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने लिए सेंपल

छिंदवाड़ा. अमरवाड़ा के महालक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान से गाजर का हलवा खाने से आठ लोग बीमार हो गए जिसमें से छह को पेटदर्द व उल्टियां होने पर छिंदवाड़ा व अमरवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बुधवार व गुरुवार को मिष्ठान से गाजर का हलवा खरीदा था तथा घर पहुंचकर उसका सेवन किया था। मामला सामने आने के बाद राजस्व, पुलिस व खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिष्ठान से हलवा का सेंपल एकत्रित किया तथा दुकान को सील करने की कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम को सिंगोड़ी निवासी हिमांशु (23) पिता देवकरण साहू ने अमरवाड़ा के महालक्ष्मी बीकानेर से आधा किलो से ज्यादा गाजर का हलवा खरीदा था तथा उसे लेकर वह सिंगोड़ी आए तथा जिसका सेवन उसके दोस्त प्रिंस (21) पिता सोहनलाल साहू, प्रासू (22) पिता महेश सोनी, शास्वत (23) तथा धनकुमार जैन ने किया था। रात में सभी घर चले गए लेकिन सभी की तबियत खराब लगने लगी थी, सभी को एक साथ पेटदर्द व उल्टियां की शिकायत होने पर छिंदवाड़ा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अमरवाड़ा निवासी आरती नामदेव (30) तथा उनके दो वर्षीय पुत्र शिवय नामदेव ने भी गुरुवार को मिष्ठान से खरीदकर गाजर के हलवा का सेवन किया था। दोनों की तबियत खराब होने पर अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं हालत बिगडऩे पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

इनका कहना है।

सूचना मिली थी कि अमरवाड़ा के महालक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान के गाजर हलवा के सेवन से सिंगोड़ी के छह तथा अमरवाड़ा के दो लोग बीमार हुए है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मिठाई व गाजर हलवा के सेंपल लिए गए है जिन्हें जांच के लिए लैब पहुंचाया जाएगा। वहीं मिष्ठान को सील कर दिया गया है।

हेमकरण धुर्वे, एसडीएम, अमरवाड़ा

अमरवाड़ा के मिष्ठान पर पहुंचकर हलवा व मिठाई के सेंपल लिए गए है, वहीं जो लोग बीमार हुए है उनसे पूछा गया तो उनका कहना भी है कि गाजर का हलवा खाने के बाद उन्हें उल्टियां व पेटदर्द की शिकायत हुए है। मिष्ठान को सील भी कर दिया गया है।

गोपेश मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गाजर हलवा खाने के बाद आठ बीमार, छह उल्टी व पेटदर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने किया मिष्ठान सील
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

असुरक्षित सडक़ों की गूगल मैप से पहचान, दुर्घटनाओं पर गहन समीक्षा

chhindwara
छिंदवाड़ा

लापरवाही पर तीन डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ का वेतन काटने के साथ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

jila asptaal
छिंदवाड़ा

नगर निगम ने किए 3.75 करोड़ के टेंडर, फिर भी आवारा कुत्तों के काटने से नहीं मिल रही राहत

stray-dogs-killed-telangana
छिंदवाड़ा

एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

chhindwara
छिंदवाड़ा

MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

chhindwara news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.