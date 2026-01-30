गाजर हलवा खाने के बाद आठ बीमार, छह उल्टी व पेटदर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने किया मिष्ठान सील

प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम को सिंगोड़ी निवासी हिमांशु (23) पिता देवकरण साहू ने अमरवाड़ा के महालक्ष्मी बीकानेर से आधा किलो से ज्यादा गाजर का हलवा खरीदा था तथा उसे लेकर वह सिंगोड़ी आए तथा जिसका सेवन उसके दोस्त प्रिंस (21) पिता सोहनलाल साहू, प्रासू (22) पिता महेश सोनी, शास्वत (23) तथा धनकुमार जैन ने किया था। रात में सभी घर चले गए लेकिन सभी की तबियत खराब लगने लगी थी, सभी को एक साथ पेटदर्द व उल्टियां की शिकायत होने पर छिंदवाड़ा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अमरवाड़ा निवासी आरती नामदेव (30) तथा उनके दो वर्षीय पुत्र शिवय नामदेव ने भी गुरुवार को मिष्ठान से खरीदकर गाजर के हलवा का सेवन किया था। दोनों की तबियत खराब होने पर अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं हालत बिगडऩे पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।