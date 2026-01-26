MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक निर्माण और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे। यहां पर मध्यान्ह भोजन के दौरान वह नाराज हो गए और स्कूल स्टाफ को नसीहत दे डाली।
दरअसल, पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी का है। यहां पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद स्कूल की ओर से भोजन की व्यवस्था कराई थी।
प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने भोजन कक्ष में जैसी ही बच्चों की जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ देखी। वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए हैं, नेताओं के लिए नहीं। इसके बाद बच्चों से पहले मंत्री को भोजन परोसने की तैयारी की गई तो उतने राकेश सिंह ने कहा कि हम बच्चों के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। पहले बच्चों को भोजन दीजिए।
भोजन कक्ष में भाजपा नेता बैठ गए। कुछ ही बच्चों को जगह मिल पाई। जिसे देखने के बाद मंत्री राकेश सिंह स्कूल स्टाफ को समझाइश दी कि कार्यकर्ताओं को दूसरी लाइन में बैठाओ। इसके बावजूद मंत्री के पास केवल कुछ ही बच्चे बैठे नजर आए।
वहीं, दूसरी लाइन में जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, कलेक्टर हरेंद्र नारायण, महापौर विक्रम अहके और भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया बैठे थे।
