26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Himanshu Singh

Jan 26, 2026

chhindwara news

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक निर्माण और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे। यहां पर मध्यान्ह भोजन के दौरान वह नाराज हो गए और स्कूल स्टाफ को नसीहत दे डाली।

दरअसल, पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी का है। यहां पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद स्कूल की ओर से भोजन की व्यवस्था कराई थी।

'यह कार्यक्रम बच्चों के लिए...'

प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने भोजन कक्ष में जैसी ही बच्चों की जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ देखी। वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए हैं, नेताओं के लिए नहीं। इसके बाद बच्चों से पहले मंत्री को भोजन परोसने की तैयारी की गई तो उतने राकेश सिंह ने कहा कि हम बच्चों के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। पहले बच्चों को भोजन दीजिए।

स्कूल स्टाफ को मंत्री ने दी समझाइश

भोजन कक्ष में भाजपा नेता बैठ गए। कुछ ही बच्चों को जगह मिल पाई। जिसे देखने के बाद मंत्री राकेश सिंह स्कूल स्टाफ को समझाइश दी कि कार्यकर्ताओं को दूसरी लाइन में बैठाओ। इसके बावजूद मंत्री के पास केवल कुछ ही बच्चे बैठे नजर आए।

वहीं, दूसरी लाइन में जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, कलेक्टर हरेंद्र नारायण, महापौर विक्रम अहके और भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया बैठे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 08:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में गोमांस की तस्करी करते मां-बेटी पकड़ाई, 33 किलो गोमांस जब्त

pandhurna
छिंदवाड़ा

स्लीपर बसों में करना होगा नियमों का पालन, होगी जिले में संचालित बसों की जांच

छिंदवाड़ा

पांढुर्ना जिला और एसआइआर के पेंच से घट गई मतदाताओं की संख्या

Rajasthan Panchayat Election
छिंदवाड़ा

वेटलैंड्स और प्रवासी पक्षियों पर बनाई जगमग जलमग्न फिल्म

Keoladeo Ghana National Park Many rare birds are missing amidst colorful birds chirping experts worried
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक

chhindwara news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.