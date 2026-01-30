30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

लापरवाही पर तीन डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ का वेतन काटने के साथ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को लिखा पत्र, जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में दो मरीजों की मौत का मामला

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Jan 30, 2026

jila asptaal

jila asptaal

छिंदवाड़ा. जिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति पर दो मरीजों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के बाद जिला अस्पताल के तीन डॉक्टर्स व दो नर्सिंग स्टॉफ की वेतन कटौती व वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं जबकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है।

जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल अस्पताल के मेडिकल वार्ड में बीती 11 जनवरी को भर्ती मरीज चौतू धुर्वे एवं इंदिरा पति सूरजलाल की उपचार के दौरान मौत हुई थी। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन व ड्यूटी डॉक्टर के उपस्थित नहीं होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का आरोप था कि मरीजों की हालत गंभीर होने के बाद भी डॉक्टर उपस्थित नहीं हुए। उस दौरान जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की ड्यूटी थी तथा वह गायब थे। इस मामले में लापरवाही प्रतीत होने पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए तथा जांच प्रतिवेदन कलेक्टर हरेंद्र नारायण के समक्ष प्रस्तुत किए थे।

जिसके बाद कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर मेडिकल कॉलेज के डॉ योगेंद्र राहंगडाले जो कि कॉल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए थे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करते हुए संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। जबकि जिला अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ एमपी यादव, नर्सिंग ऑफिसर दुर्गा नागवंशी जिन्होंने उपचार में विलंब किया तथा सूचना नहीं दी, वहीं नर्सिंग ऑफिसर अर्चना डेहरिया जिन्होंने चिकित्सक को सूचना नहीं दी है जिसके कारण एक-एक वेतन वृद्धि रोकने, फ्लोर ड्यूटी के दौरान रात में अनुपस्थित रहने पर डॉ पंकज मिश्रा तथा डॉ फहीम खान के रिकार्ड संधारण नहीं किए जाने पर 15 दिन का वेतन रोकने के आदेश कलेक्टर ने दिए है।

शिशु की मौत पर भी लापरवाही, कार्रवाई के लिए पत्र

21 नवंबर 2025 को डिलेवरी के दौरान शिशु की मौत होने पर लापरवाही के आरोप लगे थे। जिस पर जांच के बाद लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने कमिश्नर जबलपुर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। डॉ निधि मखीजा सीनियर रेजीडेंट, डॉ दिव्या घागरे मेडिकल इंटर्न, डॉ शिवानी साहू मेडिकल इंटर्न मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 12:56 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / लापरवाही पर तीन डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ का वेतन काटने के साथ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

असुरक्षित सडक़ों की गूगल मैप से पहचान, दुर्घटनाओं पर गहन समीक्षा

chhindwara
छिंदवाड़ा

गाजर हलवा खाने के बाद आठ बीमार, छह उल्टी व पेटदर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, प्रशासन ने किया मिष्ठान सील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने लिए सेंपल
छिंदवाड़ा

नगर निगम ने किए 3.75 करोड़ के टेंडर, फिर भी आवारा कुत्तों के काटने से नहीं मिल रही राहत

stray-dogs-killed-telangana
छिंदवाड़ा

एमपी में चलती स्पेशल ट्रेन से तीन डिब्बे हुए अलग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

chhindwara
छिंदवाड़ा

MP के मंत्री ने लगाई भाजपा नेताओं की क्लास! बोले- ‘ये कार्यक्रम बच्चों के लिए…’

chhindwara news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.