लापरवाही पर तीन डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ का वेतन काटने के साथ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश

जिसके बाद कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर मेडिकल कॉलेज के डॉ योगेंद्र राहंगडाले जो कि कॉल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए थे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करते हुए संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। जबकि जिला अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ एमपी यादव, नर्सिंग ऑफिसर दुर्गा नागवंशी जिन्होंने उपचार में विलंब किया तथा सूचना नहीं दी, वहीं नर्सिंग ऑफिसर अर्चना डेहरिया जिन्होंने चिकित्सक को सूचना नहीं दी है जिसके कारण एक-एक वेतन वृद्धि रोकने, फ्लोर ड्यूटी के दौरान रात में अनुपस्थित रहने पर डॉ पंकज मिश्रा तथा डॉ फहीम खान के रिकार्ड संधारण नहीं किए जाने पर 15 दिन का वेतन रोकने के आदेश कलेक्टर ने दिए है।