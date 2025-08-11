समतलीकरण का कार्य नियम से होता तो नहीं उलझता महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट

मिली जानकारी के अनुसार 30 मार्च को नगर निगम के बजट सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो और कांग्रेस पार्षदों ने ट्रांसपोर्ट नगर में समतलीकरण टेंडर के पहले शुरू किए जाने का मुद्दा उठाया था। निगम अध्यक्ष समेत पार्षदों ने बिना टेंडर किए 2.70 करोड़ रुपए का समतलीकरण कार्य प्रारंभ होने का सवाल उठाया। इसका जवाब कमिश्नर और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली ने दिया। लेकिन पार्षद जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्यपालन यंत्री का तबादला हो गया। नए अधिकारियों ने निर्णय लिया कि विवाद से बचने ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण का कार्य तुरंत रोका जाए और फिर डीपीआर बनाकर उसका टेंडर कराया जाए। उसके बाद ही इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा।