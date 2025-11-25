Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

एमडी ड्रग्स की गिरफ्त में युवा, महाराष्ट्र से लगातार आ रही जिले में खेप

शहर की पार्टियों में तो नहीं हो रहा नशीले पदार्थ का उपयोग, पिछले कुछ समय में कई मामले आए है सामने

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 25, 2025

MD

MD

छिंदवाड़ा. महानगरों में अवैध तरीके से मिलने वाला महंगा सूखा नशा अब छिंदवाड़ा में आसानी से उपलब्ध हो रहा है यह एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, एक के बाद एक करके एमडी ड्रग्स के मामले सामने आ रहे है जो कि परेशानी बढ़ा रहे है। कोतवाली पुलिस ने पूर्व में युवकों से एमडी ड्रग्स बरामद किया था। नागपुर में क्राइम ब्रांच ने छिंदवाड़ा के दो युवकों से काफी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया था जो कि नागपुर से खरीदकर छिंदवाड़ा लाया जा रहा था। एमडी ड्रग्स के प्रकरण में एक महिला तथा उसके बेटे की तलाश थी जिन पर 20-20 हजार का इनाम छिंदवाड़ा पुलिस घोषित किया था। इसके बाद अब देहात पुलिस ने एमडी ड्रग्स बरामद किया है जो कि नागपुर के दो युवक स्कूटी से सिंगोड़ी के युवक को देने जा रहे थे जो कि सिंगोडी व जिले की गलियों में बेचता था।

वर्तमान में एमडी ड्रग्स की पहुंच जिले के युवाओं तक हो चुकी है तथा महाराष्ट्र से लगातार उसकी खेप पहुंच रही है। पुलिस के लिए यह जांच का विषय बना हुआ है तथा सघन जांच की आवश्यकता है कि कहीं शहर में आयोजित होने वाली युवाओं की पार्टियों में कहीं यह सूखा नशा तो नहीं पहुंच रहा है। पूर्व में भी एक युवती का एमडी ड्रग्स का नशा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसके भाई पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था। दिल्ली से महंगी शराब लाने वाले तस्कर से भी एमडी ड्रग्स को लेकर पूछताछ की गई थी, जिस पर पुलिस को शक था कि वह रसूखदारों की पार्टियों को अरेंज करता था इस दौरान सूखा नशा जमकर होता था।

पूर्व में सामने आए एमडी ड्र्रग्स के मामले

तिथि: 9 नवंबर 2024, स्थान: जेल बगीचा
कोतवाली पुलिस ने जब्त किया 5.8 ग्राम एमडी ड्रग्स

पुलिस को सूचना मिली थी कि जेल बगीचा में अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रक्स पाउडर किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में है, सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर चार व्यक्तिओं को पकड़ा। जिनकी शिनाख्त अजीत (26) पिता राजकुमार चौधरी निवासी ग्राम गंगेरुआ सिवनी, चित्रांश (24) पिता महेश चौहान निवासी बिरहौली सिवनी, प्रियांशु (19) पिता पूनाराम डेहरिया निवासी मधुवन कॉलोनी छिंदवाड़ा, साहिल (22) पिता सत्तार शाह निवासी सागरपेशा छिंदवाड़ा से की गई। पुलिस ने इन चारों के पास से पांच ग्राम 800 मिलीग्राम एमडी ड्रक्स बरामद किया।

तिथि : 16 नवंबर 2024, स्थान: भंडारा मार्ग नागपुर
छिंदवाड़ा के दो युवक पिस्टल व 64.25 ग्राम एमडी ड्रक्स के साथ पकड़ाए

नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने कार में एक पिस्टल, कारतूस और 54.25 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया था। पकड़े गए आरोपियों में मोहसिन 34 पिता यासीन शाह निवासी खान कॉलोनी छिंदवाड़ा तथा ऋषि 28 पिता चैनसुख राठौड़ निवासी जुन्नारदेव शामिल थे। नाके पर पहुंचते ही पुलिस ने कार रुकवा ली तथा तलाशी में 54.25 ग्राम एमडी पाउडर, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद की गई। नागपुर के पारडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

तिथ्रि: 18 जून 2025, स्थान कपिल नगर नागपुर
छिंदवाड़ा के तीन युवक 4.25 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ नागपुर में पकड़ाए

नागपुर के कपिलनगर पुलिस ने गश्त के दौरान छिंदवाड़ा के तीन युवकों को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है। तीनों युवकों प्रियांशु (23) पिता अनिल शुक्ला निवासी खजरी छिंदवाड़ा, अंश (22) पिता वीरेंद्र पुरिया निवासी एसआरटी कॉलोनी छिंदवाड़ा, अभिषेक (25) पिता अशोक भावरकर निवासी गुरैया के पास 4.25 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। नागपुर के कपिलनगर थाना पुलिस ने 18 जून की सुबह 5.30 से छह बजे के बीच पॉवर ग्रिड चौक से गुजर लॉन की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान पकड़ा है।

तिथि 23 नवंबर 2025, स्थान रिंगरोड छिंदवाड़ा
सप्लायर के गुर्गे छिंदवाड़ा में सप्लाई करने आए थे 13.62 ग्राम एमडी ड्रग्स

देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड रोहना बायपास पर एमडी ड्रग्स की तस्करी होने वाली है। पुलिस टीमों ने मौके पर अतीक (19) पिता जमील अहमद निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर तथा आदिल (21) पिता शेख सकील निवासी गिट्टी खदान शीलानगर नागपुर को पकड़ा जिनके पास से दो पैकेट में 13 ग्राम 62 मिलीगा्रम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। आरोपियों को पकडकऱ पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह एमडी ड्रग्स सिंगोड़ी के नौसाद शेख को देने आए थे तथा यह सिंगोड़ी व शहर के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे।

इनका कहना है।


एमडी ड्रग्स से जुड़े कुछ मामले सामने आए है, पुलिस लगातार मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ रही है, इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है यह कैसे पहुंच रही है तथा यह कहां सप्लाई की जानी थी। पुलिस टीमें लगातार जांच कर आरोपियों को पकड़ रही है।


अजय पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमडी ड्रग्स की गिरफ्त में युवा, महाराष्ट्र से लगातार आ रही जिले में खेप

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

