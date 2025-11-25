एमडी ड्रग्स की गिरफ्त में युवा, महाराष्ट्र से लगातार आ रही जिले में खेप

छिंदवाड़ा. महानगरों में अवैध तरीके से मिलने वाला महंगा सूखा नशा अब छिंदवाड़ा में आसानी से उपलब्ध हो रहा है यह एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, एक के बाद एक करके एमडी ड्रग्स के मामले सामने आ रहे है जो कि परेशानी बढ़ा रहे है। कोतवाली पुलिस ने पूर्व में युवकों से एमडी ड्रग्स बरामद किया था। नागपुर में क्राइम ब्रांच ने छिंदवाड़ा के दो युवकों से काफी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया था जो कि नागपुर से खरीदकर छिंदवाड़ा लाया जा रहा था। एमडी ड्रग्स के प्रकरण में एक महिला तथा उसके बेटे की तलाश थी जिन पर 20-20 हजार का इनाम छिंदवाड़ा पुलिस घोषित किया था। इसके बाद अब देहात पुलिस ने एमडी ड्रग्स बरामद किया है जो कि नागपुर के दो युवक स्कूटी से सिंगोड़ी के युवक को देने जा रहे थे जो कि सिंगोडी व जिले की गलियों में बेचता था।