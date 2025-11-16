Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

कड़ाके की ठंड के बीच ‘दो जिलों’ के स्कूलों के समय में बदलाव, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरु हो गया। जिसे देखते हुए दो जिले में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Himanshu Singh

Nov 16, 2025

chhindwara news

MP News: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड में दस्तक दे दी है। जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में तो स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। मगर, कई जिलों में कलेक्टर ने स्कूल के समय में बदलाव करने के कोई आदेश जारी नहीं किए।

छिंदवाड़ा में स्कूलों के समय में परिवर्तन

छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेन्द्र नारायण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी शासकीय/अशासकीय विद्यालयों का संचालन सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं करने का आदेश जारी किया है।

उमरिया में बदला स्कूलों का समय

उमरिया जिले में बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों के समय में परिवर्त किया गया है। कलेक्टर अभय सिंह ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 17 नवंबर से प्री-प्राइमरी के कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित होंगे।

सतना में 14 नवबंर को जारी हुए थे आदेश

सतना में 14 नवम्बर को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिले अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आईसीएसई, सीबीएसई तथा अन्य मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों की नर्सरी से कक्षा 8वीं तक समस्त स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / कड़ाके की ठंड के बीच ‘दो जिलों’ के स्कूलों के समय में बदलाव, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना डॉक्टर की पर्ची के दी थी कोल्ड्रिफ कफ सिरप, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक व फार्मासिस्ट बने आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

medical stor
छिंदवाड़ा

एमपी में ‘कंबल वाले बाबा’ के शिविर पर छापा, दवाईयां जब्त

kambal wale baba
छिंदवाड़ा

देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस का कर रहे थे सौदा, दो आरोपी पकड़ाए

dehat police
छिंदवाड़ा

शिक्षक की विदाई ऐसी कि पूरा गांव रो पड़ा, रथ में बैठाकर किया विदा

छिंदवाड़ा

फेस अटेंडेट में हुआ खुलासा…नगर निगम के वेतन में ही घोटाला

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.