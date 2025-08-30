Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

एमपी की एक और तहसील को ‘जिला’ बनाने की मांग, बैठक में हुआ फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से अलग करके अमरवाड़ा को नया जिला बनाने की मांग की जा रही है।

छिंदवाड़ा

Himanshu Singh

Aug 30, 2025

mp news

MP News: मध्य प्रदेश में एक और तहसील को जिला बनाने की मांग और तेज हो गई है। छिंदवाड़ा जिला से अलग करके अमरवाड़ा तहसील नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को तहसील एसोसिएशन कार्यालय में जिला बनाओ संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई थी। जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अमरवाड़ा को जिला बनाने की मांग की।

क्यों अमरवाड़ा को जिला बनाने की हुई मांग

अमरवाड़ा को छिंदवाड़ा से अलग करके जिला बनाने की मांग इसलिए हो रही है क्यों कि छिंदवाड़ा से हर्रई की दूरी 80 किलोमीटर है। वहीं, अमरवाड़ा को जिला बनाने से इसकी दूरी कम हो जाएगी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काम कराने के लिए 80 किलोमीटर दूर नहीं जाना होगा।

बैठक में जनप्रतिनिधि शामिल हुए

बैठक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एच. रिजवी और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तिवारी की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। इसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। संघर्ष समिति के सदस्य अशोक तिवारी ने बताया कि अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले की सबसे पुरानी तहसील है और यह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। हर सरकारी कामकाज के लिए आम नागरिकों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिससे समय और पैसों की बर्बादी होती है।

12 सितंबर को होगी अगली बैठक

संघर्ष समिति की ओर से निर्णय लिया गया है कि 12 सितंबर को तहसील के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अगली बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें अमरवाड़ा को जिला बनाने की मांग को युद्धस्तर पर बढ़ाया जाएगा।

30 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी की एक और तहसील को 'जिला' बनाने की मांग, बैठक में हुआ फैसला

