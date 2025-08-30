एमपी की एक और तहसील को ‘जिला’ बनाने की मांग, बैठक में हुआ फैसला

बैठक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एच. रिजवी और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तिवारी की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। इसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। संघर्ष समिति के सदस्य अशोक तिवारी ने बताया कि अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले की सबसे पुरानी तहसील है और यह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। हर सरकारी कामकाज के लिए आम नागरिकों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिससे समय और पैसों की बर्बादी होती है।

