एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ 75 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में आए दिन लोकायुक्त के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जाता है। मगर बावजूद इसके रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है। यहां पर प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।



दरअसल, आवेदक नितिन पाटकर ने बताया कि वह सिविल ठेकेदार हैं। जिसके द्वारा नगर परिषद सिवनी जिले की केवलारी नगर परिषद में सीसी रोड और नाली निर्माण का ठेका लिया गया था। नितिन के द्वारा पेटी ठेकेदार राय कंस्ट्रक्शन राहुल राय निवासी को निर्माण कार्य का ठेका सौंपा था। जिसमें राहुल के द्वारा घटिया निर्माण करके पैसे की धोखाधड़ी की थी। इसकी शिकायत आवेदक ने थाना केवलारी 8 अक्टूबर को कराई थी।