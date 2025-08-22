प्रशासनिक इकाई आयोग के आगमन तिथि से गरमाया प्रस्तावित संभाग और परासिया व जुन्नारदेव का मुद्दा

मप्र प्रशासनिक इकाई पुर्नगठन आयोग के आगमन की तिथि 25 व 26 अगस्त साफ होते ही प्रस्तावित छिंदवाड़ा संभाग और परासिया-जुन्नारदेव जिले का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से गठित आयोग ने छिंदवाड़ा की सुनी तो एक जिला और एक संभाग बन सकता है।

बता दें कि वर्ष 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मांग को स्वीकार करते हुए छिंदवाड़ा को संभाग बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद सिवनी, बालाघाट की आपत्तियों के चलते छिंदवाड़ा को संभाग का दर्जा नहीं मिल सका। ये घोषणा पूरी न होने पर शिवराज सरकार को जिले की काफी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। वर्ष 2019 में आई कमलनाथ सरकार छिंदवाड़ा को संभाग का दर्जा दिए जाने प्रयासरत रही। वर्ष 2020 में सरकार का पतन हो जाने से इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका।

