Gotmar Mela: दो प्रेमियों की याद में जमकर हुआ पथराव, 220 से ज्यादा लोग घायल

मंगलवार को सुबह 10 बजे के आसपास गोटमार मेले में पथराव शुरू हो गया था। दोनों तरफ से लगातार पथराव जारी था। लोग अपने सिर पर कपड़ा भी बांधकर आए थे, फिर भी कई लोग घायल हो गए। मंगलवार शाम तक 220 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल है, वहीं तीन लोगों के हाथ-पैर टूट जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इससे पहले सोमवार शाम को भी कुछ देर के लिए यह खेल शुरू हो गया था। जो रात तक चला। मंगलवार को भी घायलों के बढ़ने का सिलसिला जारी था। शाम तक 220 लोग घायल हो चुके थे, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं तीन लोगों के हाथ-पैर टूटने के भी खबर हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

प्रशासन करता है निगरानी गोटमार मेले में इस खूनी खेल का रोमांच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। प्रशासन भी यहां पूरे अमले के साथ मौजूद होता है। प्रतिबंध के बावजूद यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। प्रशासन घायलों के उपचार के लिए शिविर लगाता है, गंभीर घायलों को रैफर करने के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जाती है।

क्यों खेला जाता है खूनी खेल? how to play gotmar mela in pandhurna: स्थानीय लोगों के अनुसार यह गोटमार मेला करीब 300 साल पहले शुरू हुआ था। यह मेला पांढुर्णा और सावरगांव के लोगों के बीच होने वाले खुनी पत्थरबाज़ी के खेल का प्रतीक है। यह खेल दोनों गाँव के बीच बहने वाली जाम नदी के पास होता है, जहाँ दोनों गांवों के लोग नदी के किनारों से एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस खेल के पीछे एक कहानी बताई जाती है कि कई साल पहले पांढुर्णा के एक लड़के को सावरगांव की एक लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन दोनों ने छिपकर शादी कर ली। शादी के बाद लड़का और लड़की ने गाँव छोड़कर भाग जाने की योजना बनाई।

नदी के दोनों तरफ से चलते हैं पत्थर योजना के तहत जब वे दोनों जाम नदी पार कर रहे थे, तभी सावरगांव के लोगों ने उन्हें देख लिया और उन पर पत्थर बरसाने लगे। यह देख पांढुर्णा गाँव के लोगों ने भी सावरगांव के लोगों के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। हालाँकि, लगातार अपने शरीर पर पत्थर की मार सहते हुए प्रेमी जोड़े की मौत हो गई थी। तब दोनों गाँव के लोगों को अपनी गलती का अहसास हुआ और फिर प्रेमी जोड़े के पार्थिव शरीर को माँ चंडी के मंदिर में रखा और वह पूजा पाठ की गई। गाँव ने उन दोनों प्रेमियों का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया। तभी से गोटमार खेल की शुरुआत हुई थी।