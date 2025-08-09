9 अगस्त 2025,

शनिवार

चित्तौड़गढ़

छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले का खुलासा, खून देखकर घबराया इसलिए अचेतावस्था में दोस्त की मदद से झाड़ियों में फेंका

Rajasthan Crime News: उसके साथ बलात्कार किया। इससे छात्रा लहूलुहान हो गई। खून देखकर घबराया आरोपी उसे अपने नाबालिग दोस्त के सहयोग से बरसाती नाले के पास ले गया और अचेतावस्था में झाडिय़ों में फेंक दिया।

चित्तौड़गढ़

Akshita Deora

Aug 09, 2025

छात्रा से बलात्कार और हत्या का आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Chittorgarh Rape And Murder Case: चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को बरसाती नाले के पास मिले गुमशुदा छात्रा के रक्तरंजित शव मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके सहयोगी एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है।

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को एक छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर दर्ज करवाई थी। उसी दिन उसकी पुत्री का शव तुलसी एनक्लेव के पास एक बरसाती पानी के नाले के मिलने मिली। जिसके शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान पाए गए हैं। उसकी पुत्री के साथ मारपीट एवं बलात्कार करने की वजह से मौत होना बताया।

image

जिस पर सदर चित्तौड़गढ़ थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉयड व एमओबी टीम को बुलाया गया। जिसने साक्ष्य संकलित किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देशन व उप अधीक्षक विनय चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन कर इसमें एएसआई हिम्मत सिंह, हीरालाल, सदर थाने के सिपाही भजनलाल, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय से एएसआइ प्रवीण सिंह, सिपाही गौतम गिरी व कमलेन्द्र सिंह को शामिल किया गया।

टीम ने पड़ताल में पाया कि आरोपी निम्बाहेड़ा सदर थानान्तर्गत मोहठा निवासी भूपेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल पुष्करणा ने छात्रा को नेहरू नगर क्षेत्र में अपने दोस्त कमलेश के किराए के कमरे पर बुलाया था। वहां उसके साथ बलात्कार किया। इससे छात्रा लहूलुहान हो गई। खून देखकर घबराया आरोपी उसे अपने नाबालिग दोस्त के सहयोग से बरसाती नाले के पास ले गया और अचेतावस्था में झाडिय़ों में फेंक दिया। छात्रा की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी भूपेन्द्र पुष्करणा को गिरफ्तार कर लिया है।

Published on:

09 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले का खुलासा, खून देखकर घबराया इसलिए अचेतावस्था में दोस्त की मदद से झाड़ियों में फेंका

