छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले का खुलासा, खून देखकर घबराया इसलिए अचेतावस्था में दोस्त की मदद से झाड़ियों में फेंका

टीम ने पड़ताल में पाया कि आरोपी निम्बाहेड़ा सदर थानान्तर्गत मोहठा निवासी भूपेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल पुष्करणा ने छात्रा को नेहरू नगर क्षेत्र में अपने दोस्त कमलेश के किराए के कमरे पर बुलाया था। वहां उसके साथ बलात्कार किया। इससे छात्रा लहूलुहान हो गई। खून देखकर घबराया आरोपी उसे अपने नाबालिग दोस्त के सहयोग से बरसाती नाले के पास ले गया और अचेतावस्था में झाडिय़ों में फेंक दिया। छात्रा की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी भूपेन्द्र पुष्करणा को गिरफ्तार कर लिया है।