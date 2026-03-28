Chittorgarh: श्मशान भी नहीं सुरक्षित! PPE किट पहनकर की अंत्येष्टि, नदी में कूदे 11 लोग घायल

पारसोली के श्मशान घाट से आई पीपीई किट और हेलमेट में अंतिम संस्कार की तस्वीरें व्यवस्था के चेहरे पर तमाचा हैं। जहां इंसान अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने जाता है, वहां उसे जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ रहा है। हैरानी इस बात पर है कि इसी स्थान पर दो मौतें और दर्जनों लोग घायल होने के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया है।

क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी और 'शहादत' का इंतज़ार कर रहे हैं? मधुमक्खियों का छत्ता हटाना कोई जटिल रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है। साहब! मौत का मातम मनाने दीजिए, कम से कम श्मशान को तो सुरक्षित कीजिए।