Chittorgarh: साहब ! ‘क्लास’ कम कर दो, अफीम तुलाई में किसान भावुक अफसर सख्त, खातों में 60 लाख ट्रांसफर

तुलाई केंद्र पर उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब एक काश्तकार अपनी अफीम की गुणवत्ता से संतुष्ट नजर नहीं आया। जांच के दौरान काश्तकार की अफीम 'पांचवीं श्रेणी' (क्लास) में पाई गई।

इस पर किसान ने अफीम अधिकारियों पर मौखिक दबाव बनाते हुए क्लास घटाने (गुणवत्ता सुधारने) का निवेदन किया। किसान का तर्क था कि उसका पूरा परिवार इसी खेती पर निर्भर है और कम श्रेणी मिलने से उसे आर्थिक नुकसान होगा। हालांकि, अधिकारियों ने गुणवत्ता मानकों का हवाला देते हुए नियमानुसार ही कार्रवाई की बात कही।