14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

CBN का बड़ा एक्शन: सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में नशे की फैक्ट्री पकड़ी, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने चित्तौड़गढ़ में छापा मारकर हाईटेक नशा फैक्ट्री पकड़ी, भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, केमिकल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Ankit Sai

Jan 14, 2026

Illegal Drug

फाइल फोटो-पत्रिका

चित्तौड़गढ़: राजस्थान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक घर पर छापा मारा और वहां छिपी हुई हाईटेक फैक्ट्री पकड़ ली, जहां नशा बनाया जा रहा था। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। टीम ने सुरजना गांव के एक सुनसान इलाके में बने मकान की तलाशी ली। वहां से नशा बनाने वाले सामान और उपकरण बरामद हुए।

जानिए नशे की फैक्ट्री में CBN ने क्या-क्या बरामद किया गया है

  • मेफेड्रोन (एमडी) पाउडर करीब 107 ग्राम।
  • एमडी क्रूड (कच्चा) लगभग 3.961 किलोग्राम।
  • अल्प्राजोलम पाउडर करीब 1.826 किलोग्राम।
  • कुल मिलाकर तैयार नशा करीब 5.894 किलोग्राम।
  • नशा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल लगभग 200 किलोग्राम।
  • हाइटेक फैक्ट्री के उपकरण को जब्त किया है।

मेफेड्रोन नाम का खतरनाक नशा बनाया जा

टीम ने एक आरोपी सोनू सिंह उर्फ अकबर को गिरफ्तार किया, जो मंदसौर (मध्य प्रदेश) का रहने वाला है। उसके पास से तस्करी में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी जब्त की गई। जांच से पता चला कि आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर यह फैक्ट्री चला रहा था। यहां अवैध तरीके से मेफेड्रोन नाम का खतरनाक नशा बनाया जा रहा था।

CBN की अभी जांच जारी है। अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कच्चा माल कहां से आता था, तैयार नशा किन-किन जगहों पर भेजा जाता था, इस गिरोह से जुड़े और लोग कौन-कौन हैं, ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके और ऐसे नशे के धंधे पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

ये भी पढ़ें

Rohit Godara: गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किशनगढ़ के व्यापारी से मांगी फिरौती! 20 करोड़ रुपए दे दो, वरना…
अजमेर
Gangster Rohit Godara, Gangster Rohit Godara threat, ransom, ransom threat, Kishangarh businessman, threat to Kishangarh businessman, Kishangarh news, Rajasthan news, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी, फिरौती, फिरौती की धमकी, किशनगढ़ व्यापारी, किशनगढ़ व्यापारी को धमकी, किशनगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / CBN का बड़ा एक्शन: सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में नशे की फैक्ट्री पकड़ी, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: शिक्षा विभाग ने जारी की दिसंम्बर माह की रैंकिंग, चित्तौड़गढ़ 5वें पायदान पर, यह जिला रहा टॉप, जानिए सीकर का हाल

Madan Dilawar
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: 11 देशों से आएगा डिजिटल मायरा, 151 गांव बनेंगे साक्षी; 20 बीघा जमीन पर बनाई गोकुल’ जैसी गोशाला

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ का ‘खेल गांव सावता’ बना हैंडबॉल की नर्सरी, अब अमरीका में गूंजेगा गांव का नाम

गांव की इस सफलता का सबसे चमकता सितारा नीतेश अहीर, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh : ‘नेहा तंवर’ बनी ‘धृशाप्रभा’, चिराग मुनि के आशीर्वाद से ली पूर्ण दीक्षा, पूरा पांडाल जयकारों से गूंजा

Neha Tanwar became Dhrishaprabha Chirag Muni blessings Full initiation entire pandal resonated with cheers
चित्तौड़गढ़

Neha Tanwar : गैर जैन समाज की युवती का बड़ा फैसला, पंजाब की नेहा तंवर बड़ीसादड़ी में बनेगी जैन साध्वी

Rajasthan non-Jain community young woman a big decision Punjab Neha Tanwar will become a Jain sadhvi in Bari Sadri Chittorgarh
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.