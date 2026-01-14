CBN का बड़ा एक्शन: सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में नशे की फैक्ट्री पकड़ी, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

चित्तौड़गढ़: राजस्थान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक घर पर छापा मारा और वहां छिपी हुई हाईटेक फैक्ट्री पकड़ ली, जहां नशा बनाया जा रहा था। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। टीम ने सुरजना गांव के एक सुनसान इलाके में बने मकान की तलाशी ली। वहां से नशा बनाने वाले सामान और उपकरण बरामद हुए।