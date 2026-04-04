Bee Attack : खौफनाक मंजर: मधुमक्खियों के हमले ने छीनी बुजुर्ग की जिंदगी

श्मशान भूमि में जंगली मक्खियों का आतंक, अंतिम संस्कार करने गए लोगों पर किया हमला

साहवा. कस्बे की श्मशान भूमि में शुक्रवार को एक अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना सामने आई, जहां जंगली/घोड़ा मक्खियों ने एक महिला का अंतिम संस्कार करने गए सैकड़ों लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस कारण करीब 50-60 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्मशान भूमि के अंत्येष्टि स्थल पर एक महिला का अंतिम संस्कार के बाद मृतका के परिजनों सहित कस्बे के सैकड़ों लोग जैसे ही श्रद्धांजलि अर्पित कर मौके से रवाना हुए उस दौरान अंत्येष्टि स्थल के पास ही अचानक मक्खियों ने लोगों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते स्थिति कुछ समय के लिए ऐसी बन गई कि लोगों के लिए वहां से बच कर निकलना भी कठिन हो गया, फिर भी सामाजिक दायित्व के चलते कई लोग मौके पर डटे रहे।