टैंकर से केमिकल चोरी करने का मामला : पहले दर्ज मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सादुलपुर. क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 पर गत दो वर्ष से जारी केमिकल चोरी के संगठित मामलों में सर्वप्रथम दर्ज मामले पुलिस ने फरार आरोपी को जैसलमेर से गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया है। थानाअधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देशन में पुलिस ने करीब 35 लाख कीमत के टोलीयन केमिकल को डोकवा गांव के पास स्थित एक होटल पर चोरी कर विनायक ट्रांसपोर्ट गुजरात के टैंकर को हरियाणा के बुधशेली मोड़ पर ले जाकर आग के हवाले कर दुर्घटना दर्शाने के मामले में मुख्य अभियुक्त जैसलमेर निवासी सोढाराम को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि एएसआई कुलदीप सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दर्ज प्रकरण के अनुसार विनायक ट्रांसपोर्ट सर्विस के मैनेजर रमेशभाई निवासी कच्छ (गुजरात) ने 15 मार्च 2024 को पुलिस थाना राजगढ़ में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी कंपनी का एक टैंकर करीब 35 लाख कीमत के टोलीयन केमिकल से भरकर सोनीपत हरियाणा के लिए रवाना हुआ था।
इस टैंकर को जैसलमेर के गांव हमीर निवासी सोढाराम चला रहा था। चालक सोढाराम ने अपने दोस्त व अन्य लोगों के साथ मिलकर गांव डोकवा, राजगढ़ के पास स्थित होटल पर टैंकर को खड़ा कर जीपीएस सिस्टम से छेड़खानी करते हुए षड्यंत्रपूर्वक 24 फरवरी की रात को केमिकल को चोरी करवा दिया। इसके बाद चोरी के सबूत नष्ट करने के इरादे से टैंकर के जीपीएस सिस्टम को पुनः ठीक करके टैंकर को हरियाणा सीमा के गांव बुधशेली मोड़ पर ले जाकर दुर्घटनाग्रस्त दिखाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया और अभियुक्त चालक सोढाराम फोन बंद करके फरार हो गया। दो राज्यों की परस्पर सीमा के आसपास हुई इस घटना के संबंध में ट्रांसपोर्ट मालिक कई दिनों तक सिवानी व राजगढ़थानो के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
अनेकों मामले हो चुके हैं उजागर
नेशनल हाईवे 52 पर गत दो वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। गुजरात की विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखे हैं।
पत्रिका ने पुरजोर तरीके से उठाया था यह मामला
केमिकल चोरों के धानोठी छोटी स्थित अड्डे पर सिद्धमुख पुलिस के जवान की मौजूदगी में गुजरात के ट्रांसपोर्ट मालिक पर केमिकल चोरों की ओर से किए गए जानलेवा हमले के बाद केमिकल चोरी का यह सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था जिसे राजस्थान पत्रिका ने पुरजोर तरीके से उठाया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद हरियाणा सीमा से लेकर राजगढ़, खारा दुधवा, तारानगर, चूरू, सुजानगढ़ सहित अनेक थानों में केमिकल चोरी के मामले दर्ज हुए हैं।