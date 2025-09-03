टैंकर से केमिकल चोरी करने का मामला : पहले दर्ज मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

इस टैंकर को जैसलमेर के गांव हमीर निवासी सोढाराम चला रहा था। चालक सोढाराम ने अपने दोस्त व अन्य लोगों के साथ मिलकर गांव डोकवा, राजगढ़ के पास स्थित होटल पर टैंकर को खड़ा कर जीपीएस सिस्टम से छेड़खानी करते हुए षड्यंत्रपूर्वक 24 फरवरी की रात को केमिकल को चोरी करवा दिया। इसके बाद चोरी के सबूत नष्ट करने के इरादे से टैंकर के जीपीएस सिस्टम को पुनः ठीक करके टैंकर को हरियाणा सीमा के गांव बुधशेली मोड़ पर ले जाकर दुर्घटनाग्रस्त दिखाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया और अभियुक्त चालक सोढाराम फोन बंद करके फरार हो गया। दो राज्यों की परस्पर सीमा के आसपास हुई इस घटना के संबंध में ट्रांसपोर्ट मालिक कई दिनों तक सिवानी व राजगढ़थानो के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।