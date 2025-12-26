Railway Under Bridge: लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म, चूरू में यहां बनेगा अंडरब्रिज; निर्माण अवधि में बंद रहेगा सड़क मार्ग

अंडरपास। पत्रिका फाइल फोटो
चूरू। गांव आबसर को मेगा हाईवे से जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर रेलवे लाइन के गेट नंबर सी–15 पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया। रेलवे अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच हुई आपसी वार्ता के बाद अंडरब्रिज निर्माण पर सहमति बन गई।
डेगाना रेलवे विभाग के एडीईएन विनीत शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की मांग एवं तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब यहां 5×6 साइज का अंडरब्रिज बनाया जाएगा। इस निर्णय के बाद रेलवे विभाग द्वारा निर्माण कार्य की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अंडरब्रिज निर्माण के दौरान सड़क मार्ग को आगामी दिनों तक पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इस अवधि में आमजन एवं राहगीरों को रतनगढ़ तथा सुजानगढ़ जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय में सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।
वार्ता के दौरान रेलवे विभाग के एसएसई कुलदीप चौधरी, आरपीएफ के रविन्द्र सिंह सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम आबसर की ओर से रेखाराम किलका,रामेश्वर किलका, भंवरलाल किलका, नारायण किलका, छगनलाल किलका, तेजाराम कालेर तथा भगवान कालेर आदि ग्रामीण प्रतिनिधि उपस्थित थे।
ग्रामीणों ने अंडरब्रिज निर्माण को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इसके बन जाने से भविष्य में आवागमन सुगम होगा और रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम व दुर्घटनाओं की समस्या से राहत मिलेगी। रेलवे विभाग ने भी भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग