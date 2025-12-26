Railway Under Bridge: लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म, चूरू में यहां बनेगा अंडरब्रिज; निर्माण अवधि में बंद रहेगा सड़क मार्ग

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अंडरब्रिज निर्माण के दौरान सड़क मार्ग को आगामी दिनों तक पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इस अवधि में आमजन एवं राहगीरों को रतनगढ़ तथा सुजानगढ़ जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय में सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।