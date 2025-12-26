चूरू में दर्दनाक हादसा; ट्रेलर और बोलेरो में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
चूरू। जिले में ट्रेलर और बोलेरो के बीच हुई भीषण टक्कर में एक महिला व तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बीकानेर के राजकीय पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। हादसा शुक्रवार शाम स्टेट हाईवे-20 पर तेहनदेसर और कातर के बीच हुआ।
सांडवा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि हादसे के शिकार सभी लोग किसी काम से सांडवा आए हुए थे। लौटते समय बोलेरो स्टेट हाईवे-20 से गुजर रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार आ रहे ट्रेलर से उसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, जबकि ट्रेलर सड़क से दूर दीवार से जा टकराया।
हादसे में उम्मेदसिंह (55) पुत्र नवलसिंह, प्रहलाद सिंह (35) पुत्र भंवरसिंह निवासी लालगढ़, दलीप सिंह (25) पुत्र भवानीसिंह निवासी श्यामसर (नागौर), राजू कंवर (40) पत्नी मदनसिंह निवासी लालगढ़ तथा नारायण राम जाट (60) निवासी लालगढ़ की मौत हो गई। वहीं, मदन सिंह (42) पुत्र भंवरसिंह राजपूत, भेरूसिंह (21) पुत्र मदनसिंह, प्रेमसिंह (40) निवासी लालगढ़ घायल हो गए। सभी मृतक और घायल आपस में रिश्तेदार हैं।
हादसे के बाद गाड़ी में शव फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी मृतकों के शव को सांडवा मोर्चरी में रखवाया गया है। शनिवार को शवों का पोस्टमार्टम होगा।
