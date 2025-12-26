चूरू में दर्दनाक हादसा; ट्रेलर और बोलेरो में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत

हादसे में उम्मेदसिंह (55) पुत्र नवलसिंह, प्रहलाद सिंह (35) पुत्र भंवरसिंह निवासी लालगढ़, दलीप सिंह (25) पुत्र भवानीसिंह निवासी श्यामसर (नागौर), राजू कंवर (40) पत्नी मदनसिंह निवासी लालगढ़ तथा नारायण राम जाट (60) निवासी लालगढ़ की मौत हो गई। वहीं, मदन सिंह (42) पुत्र भंवरसिंह राजपूत, भेरूसिंह (21) पुत्र मदनसिंह, प्रेमसिंह (40) निवासी लालगढ़ घायल हो गए। सभी मृतक और घायल आपस में रिश्तेदार हैं।