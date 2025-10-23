Churu Accident :दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन जनों की हुई मौत

हादसा इतना भीषण था कि कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन कुमार गंभीर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को तारानगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल पवन कुमार को चूरू (Churu) रेफर कर दिया। चूरू के भरतीय अस्पताल (Churu DB Hospital) में इलाज के दौरान देर रात्रि को पवन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक पवन कुमार के भतीजे बजरंगलाल की रिपोर्ट पर मंगलवार सुबह दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया व कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी। दोनों सड़क हादसों के बाद मृतकों के घरों में दीपावली पर खुशियों की जगह मातम छा गया।