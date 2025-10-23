Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu Accident :दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन जनों की हुई मौत

हादसा इतना भीषण था कि कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन कुमार गंभीर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को तारानगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल पवन कुमार को चूरू (Churu) रेफर कर दिया।

less than 1 minute read

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 23, 2025

तारानगर. दीपावली पर्व पर क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों (Road Accident) में तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव गोगटिया बाघावतान के पास ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि बंस का इंतजार कर दो युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई। ओजरिया बस स्टैंड के पास पर पैदल जा रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तारानगर कस्बे के वार्ड 6 निवासी कालू उर्फ गुरुदयाल मेघवाल व पवन कुमार प्रजापत दोनों गोगटिया बागावतान बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान तारानगर (Taranagar) की तरफ से आई एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क किनारे साइड में खड़े दोनों के टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन कुमार गंभीर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को तारानगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल पवन कुमार को चूरू (Churu) रेफर कर दिया। चूरू के भरतीय अस्पताल (Churu DB Hospital) में इलाज के दौरान देर रात्रि को पवन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक पवन कुमार के भतीजे बजरंगलाल की रिपोर्ट पर मंगलवार सुबह दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया व कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी। दोनों सड़क हादसों के बाद मृतकों के घरों में दीपावली पर खुशियों की जगह मातम छा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu Accident :दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन जनों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग

Churu Road Accident
चूरू

Churu News: खेलते समय जेब में रखे पोटाश में लगी आग, 13 साल का बालक गंभीर रूप से झुलसा

churu news
चूरू

Churu Firing: फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आरोपी बोले- अब नहीं होगी गलती

Churu Firing
चूरू

Churu : राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से अवैध अंग्रेजी शराब के 215 कंटेनर किए जब्त

चूरू

Churu Firing: चूरू में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, कॉलोनी में युवक पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार

Churu Firing
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.