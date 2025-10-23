Churu Accident :दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन जनों की हुई मौत

तारानगर. दीपावली पर्व पर क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों (Road Accident) में तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव गोगटिया बाघावतान के पास ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि बंस का इंतजार कर दो युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई। ओजरिया बस स्टैंड के पास पर पैदल जा रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तारानगर कस्बे के वार्ड 6 निवासी कालू उर्फ गुरुदयाल मेघवाल व पवन कुमार प्रजापत दोनों गोगटिया बागावतान बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान तारानगर (Taranagar) की तरफ से आई एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क किनारे साइड में खड़े दोनों के टक्कर मार दी।
हादसा इतना भीषण था कि कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन कुमार गंभीर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को तारानगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल पवन कुमार को चूरू (Churu) रेफर कर दिया। चूरू के भरतीय अस्पताल (Churu DB Hospital) में इलाज के दौरान देर रात्रि को पवन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक पवन कुमार के भतीजे बजरंगलाल की रिपोर्ट पर मंगलवार सुबह दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया व कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी। दोनों सड़क हादसों के बाद मृतकों के घरों में दीपावली पर खुशियों की जगह मातम छा गया।
