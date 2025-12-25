Rajasthan : सादुलपुर व सरदारशहर लूट कांड का खुलासा, 15 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

सादुलपुर. सादुलपुर व सरदारशहर क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदातों में वांछित 15 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को शिनाख्त परेड करवाई नहीं होने तक बापर्दा गिरफ्तार दिखाया है। वहीं, आरोपियों ने गांव न्यांगली के नजदीक पिस्तौल की नोक पर कार, मोबाइल तथा नगदी छीनकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपी सादुलपुर (Sadulpur) और सरदारशहर (Sardarsahar) में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना में शामिल अन्य दो आरोपी चरणजीत उर्फ चन्नी व संदीप कुमार उर्फ बाबू, निवासी राजपुरा (पंजाब), पुलिस की भनक लगते ही मोबाइल बंद कर फरार हो गए। इनमें से चरणजीत उर्फ चन्नी गिरफ्तारी के भय से विदेश भाग गया।
15-15 हजार का इनाम किया घोषित
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी की ओर से दोनों फरार आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया गया। साथ ही एसआई धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल रवि कुमार सादे कपड़ों में दो दिन तक राजपुरा में रहकर आरोपियों के ठिकानों की जानकारी जुटाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश चरणजीत उर्फ चन्नी पुत्र जगीर सिंह, निवासी खराजपुर, थाना सिटी राजपुरा (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस थाना सरदारशहर में दर्ज लूट के प्रकरण में भी वांछित था।
यह था मामला
जून की रात को कंट्रोल रूम चूरू से पुलिस थाना राजगढ़ को सूचना मिली कि राजगढ़-तारानगर रोड (Rajgarh-Taranagar Road) पर ग्राम न्यांगली के पास चार कार सवार बदमाशों ने एक कार को रुकवाकर चालक पर धारदार हथियार से हमला कर कार व नकदी लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में 10 जून को पीड़ित नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी गगौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि वह तारानगर से घर लौट रहा था, तभी न्यांगली गांव के पास तन्नोट माता मंदिर के निकट पीछे से सफेद रंग की कार में आए आरोपियों ने उसकी कार को रोक लिया। कार से उतरे चारों आरोपियों ने उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली, जेब में रखे 7-8 हजार रुपए लूट लिए, चाकू से हमला किया और उसकी कार व मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इन्हीं आरोपियों ने उसी रात पुलिस थाना सरदारशहर क्षेत्र में भी अपहरण व लूट की इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज है।
दो आरोपियों को गिरफ्तार कार की जब्त
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 जून को मामले में आरोपी बघेल सिंह पुत्र अमरीक सिंह (38) निवासी खराजपुर, थाना सिटी राजपुरा, जिला पटियाला पंजाब, मंदीप उर्फ मैक्सी (33) पुत्र सुखविंद्र सिंह निवासी राजपुरा, जिला पटियाला (Patiala) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार तथा वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई।
