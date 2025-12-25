Rajasthan : सादुलपुर व सरदारशहर लूट कांड का खुलासा, 15 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

सादुलपुर. सादुलपुर व सरदारशहर क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदातों में वांछित 15 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को शिनाख्त परेड करवाई नहीं होने तक बापर्दा गिरफ्तार दिखाया है। वहीं, आरोपियों ने गांव न्यांगली के नजदीक पिस्तौल की नोक पर कार, मोबाइल तथा नगदी छीनकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपी सादुलपुर (Sadulpur) और सरदारशहर (Sardarsahar) में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना में शामिल अन्य दो आरोपी चरणजीत उर्फ चन्नी व संदीप कुमार उर्फ बाबू, निवासी राजपुरा (पंजाब), पुलिस की भनक लगते ही मोबाइल बंद कर फरार हो गए। इनमें से चरणजीत उर्फ चन्नी गिरफ्तारी के भय से विदेश भाग गया।