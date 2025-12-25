Churu : तीन दिन में सुलझा हत्या का रहस्य, सगा भाई ही निकला हत्यारा

चूरू. रतननगर थाना क्षेत्र में एनएच-52 के पास मिले युवक के शव का रहस्य पुलिस ने मात्र तीन दिन में सुलझा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि हत्या का आरोपी मृतक का सगा भाई अंकित मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी यादव ने बताया कि 21 दिसंबर को रतननगर पुलिस थाना क्षेत्र में एनएच-52 के पास युवक की लाश मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही रतननगर एसएचओ, एएसपी और मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।यादव ने आगे बताया घटना स्थल का निरीक्षण करने और लाश की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 22 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तीन टीमें गठित कर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान करने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतक को उसका भाई ताऊ के बेटे की बाइक पर लेकर घटनास्थल पर लाया था। मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले (Jhunjhunu) के बिसाऊ थाना क्षेत्र के धीरासर गांव निवासी विकास मेघवाल (25) पुत्र विनोद मेघवाल के रूप में हुई।