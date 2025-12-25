Churu : तीन दिन में सुलझा हत्या का रहस्य, सगा भाई ही निकला हत्यारा

चूरू. रतननगर थाना क्षेत्र में एनएच-52 के पास मिले युवक के शव का रहस्य पुलिस ने मात्र तीन दिन में सुलझा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि हत्या का आरोपी मृतक का सगा भाई अंकित मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी यादव ने बताया कि 21 दिसंबर को रतननगर पुलिस थाना क्षेत्र में एनएच-52 के पास युवक की लाश मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही रतननगर एसएचओ, एएसपी और मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।यादव ने आगे बताया घटना स्थल का निरीक्षण करने और लाश की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 22 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तीन टीमें गठित कर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान करने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतक को उसका भाई ताऊ के बेटे की बाइक पर लेकर घटनास्थल पर लाया था। मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले (Jhunjhunu) के बिसाऊ थाना क्षेत्र के धीरासर गांव निवासी विकास मेघवाल (25) पुत्र विनोद मेघवाल के रूप में हुई।
पहले शराब पिलाई, फिर की हत्या
एसपी ने बताया कि मृतक के छोटे भाई अंकित मेघवाल (20) को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने बड़े भाई विकास की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की। हत्या करने से पहले बिसाऊ में शराब पिलाई और फिर घटनास्थल पर भी उसे शराब पिलाई ताकि उसे होश नहीं रहे। अंकित ने बताया कि वह विकास की हरकतों से परेशान था। कई बार उसने विकास को घर से कहीं और भेजा, लेकिन वह वापस लौट आता था। हत्या करने से पहले उसे किसी ट्रेन में बैठाने की योजना थी ताकि वह घर वापस नहीं लौट सके, लेकिन बाद में विचार बदलकर उसकी हत्या कर दी। 13 दिसंबर की रात करीब 8.30 से 9.30 बजे आरोपी ने शराब पिलाने के बाद अपने भाई का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के शरीर पर मिट्टी डालकर उसे घटनास्थल पर छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में एक नाबालिग की भी संलिप्तता का पता चला है, जिसकी जांच जारी है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि
एसपी यादव ने बताया कि मृतक और आरोपी के पिता की विदेश में मजदूरी के दौरान ही निधन हो गया था। घर में केवल मृतक, आरोपी और उनकी दिव्यांग मां रहती थी। अब घर में मां अकेली रह गई है। मृतक का पहले भी बिसाऊ थाना में आपराधिक रिकॉर्ड था।
पुलिस की कार्रवाई
एसपी ने कहा कि बाल अपचारी की हत्या में संलिप्तता की भी गहन जांच की जा रही है। घटना का जल्दी खुलासा और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की सतत मेहनत का परिणाम है।
