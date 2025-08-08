8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

Churu : बैंककर्मी ने ही फर्जी खाता खोलकर किया साइबर फ्रॉड, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भामासी गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र सुखवीर ने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि एक निजी बैंक में कार्यरत हरीश जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 9 रोडवेज बस स्टैंड के पास कस्बा राजगढ़ ने उनके नाम पर फर्जी तरीके से खाता खोलकर उसका गलत उपयोग किया है। राजेश ने बताया कि पिछले वर्ष उसे जीएसटी नंबर के लिए एक चालू खाता खुलवाना था, जिसके बारे में उसने अपने मित्र इरफान से चर्चा की।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Aug 08, 2025

साइबर अपराधियों ने उड़ाए रुपये (फोटो सोर्स: एआई)

सादुलपुर. फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाता खोलकर साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में पुलिस ने एसपी के निर्देशानुसार तकनीक संसाधनों और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर मामले में आरोपी हरीश जांगिड़ निवासी वार्ड नंबर 9 सादुलपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक निजी बैंक का कार्मिक है तथा चालू खाता खोलने के नाम पर पीड़ित के दस्तावेज का दुरुपयोग किया। आरोपी ने साइबर ठगी करने वाले से मिलकर पीड़ित के दस्तावेज के आधार पर खाता खोलकर ट्रांजेक्शन भी किया है, जबकि हस्ताक्षर भी फर्जी किए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जांच अधिकारी एसआई धर्मेंद्र सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।

यह था मामला

भामासी गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र सुखवीर ने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि एक निजी बैंक में कार्यरत हरीश जांगिड़ निवासी वार्ड संख्या 9 रोडवेज बस स्टैंड के पास कस्बा राजगढ़ ने उनके नाम पर फर्जी तरीके से खाता खोलकर उसका गलत उपयोग किया है। राजेश ने बताया कि पिछले वर्ष उसे जीएसटी नंबर के लिए एक चालू खाता खुलवाना था, जिसके बारे में उसने अपने मित्र इरफान से चर्चा की। इरफान ने उसे हरीश जांगिड़ का नाम सुझाकर कहा कि वह बैंक में नौकरी करता है और यह काम कर देगा। इसके बाद राजेश अपने साथी राकेश जांगिड़ निवासी हरपालू के साथ हरीश से मिला और उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज सौंप दिए। हरीश ने दोनों के मोबाइल नंबरों पर आए ओटीपी भी ले लिए। इसके बाद जब कुछ समय बाद उन्होंने जीएसटी खाता और चालू खाता शुरू होने के बारे में जानकारी ली तो हरीश ने कहा कि जीएसटी फाइल खारिज हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ने मान लिया कि मामला रद्द हो गया है।

साइबर ब्रांच दिल्ली से आया फोन तो खुला राज

पीड़ित राजेश कुमार के पास दिल्ली साइबर ब्रांच से एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके नाम से निजी बैंक में फर्जी खाता खुला है और इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। आरोपी हरीश ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से राजेश व राकेश के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए उनके नाम से चालू खाते खुलवाए। इन खातों में अपने खुद के मोबाइल नंबर दर्ज करवाकर एटीएम कार्ड और पासबुक भी ले लिए गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : बैंककर्मी ने ही फर्जी खाता खोलकर किया साइबर फ्रॉड, पुलिस ने किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.