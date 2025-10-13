Churu : आवंटन के 19 वर्षों बाद भी विद्यालय को नहीं मिल रहा खेल मैदान

सरदारशहर. नवयुवक मंडल सवाई बड़ी के अध्यक्ष लीलाधर राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर विधालय खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि एडीजे कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद भी तहसीदार की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाकर अतिक्रमणियों को उच्च न्यायालय से एकतरफा स्टे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा हैं। ज्ञात हो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई बड़ी को खेल मैदान के लिए 19 वर्ष पहले जिला कलेक्टर ने 6 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन तहसील प्रशासन सरदारशहर द्वारा अगले 6 वर्षों तक विद्यालय को उक्त भूमि की निशानदेही नहीं दी गई।
ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन सरदारशहर के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने पर सन् 2012 में खेल मैदान भूमि की निशानदेही दी गई। लेकिन उक्त भूमि पर मौजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने 2014 में पचास दिनों तक धरना देकर काली दिवाली मनाई। तब जाकर सिर्फ कच्चे अतिक्रमण हटा दिए गए, लेकिन पक्का अतिक्रमण छोड़ दिया गया। प्रशासन से अतिरिक्त समय पाकर अतिक्रमणी सिविल न्यायालय से स्टे आदेश ले आए।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के वकील कुंदनसिंह राजपुरोहित ने प्रभावी पैरवी कर जेएम, एसीजेएम व एडीजे कोर्ट से बार बार अतिक्रमणियों के विरुद्ध आदेश पारित कराए। लेकिन तहसील प्रशासन सरदारशहर अतिक्रमण हटाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा हैं। जिससे प्रशासन की उदासीनता का फायदा उठाकर अतिक्रमणियों द्वारा बार बार स्टे मिल रहा हैं। वहीं राजकीय विधालय 19 वर्षों बाद भी खेल मैदान का इंतजार कर रहा है।
