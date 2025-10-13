Churu : आवंटन के 19 वर्षों बाद भी विद्यालय को नहीं मिल रहा खेल मैदान

सरदारशहर. नवयुवक मंडल सवाई बड़ी के अध्यक्ष लीलाधर राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर विधालय खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि एडीजे कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद भी तहसीदार की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाकर अतिक्रमणियों को उच्च न्यायालय से एकतरफा स्टे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा हैं। ज्ञात हो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई बड़ी को खेल मैदान के लिए 19 वर्ष पहले जिला कलेक्टर ने 6 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन तहसील प्रशासन सरदारशहर द्वारा अगले 6 वर्षों तक विद्यालय को उक्त भूमि की निशानदेही नहीं दी गई।