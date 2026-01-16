16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत में छुपाई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर को दबोचा

राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब तीन लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 16, 2026

सादुलपुर. स्थानीय पुलिस ने एनएच 52 पर स्थित गांव लुटाना सदा सुख की रोही के एक खेत में छुपाई अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने बरामद शराब की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपए आंकी है। पुलिस की एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व 7 जनवरी को दो कारों से विभिन्न ब्रांडाें की महंगी शराब कारों सहित जब्त की थी। उनकी अनुमानित कीमत दस लाख लाख आंकी थी।

राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब तीन लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14-15 जनवरी की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव लुटाणा सदासुख क्षेत्र में अवैध शराब का भंडारण किया गया है जिस पर पुलिस टीम ने एक खेत में दबिश देकर आरोपी अंकित कुमार (25) निवासी लुटाणा सदासुख को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 46 कार्टून बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत में छुपाई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईटेक स्मैक तस्करी की गिरफ्त में राजस्थान का यह शहर, नशे की जद में फंसता युवा भविष्य

drugs
चूरू

शहादत को सलाम: घायल होकर भी दुश्मन पर शेर की तरह टूटे, मां भारती का जयघोष करते हुए शहीद

चूरू

Tal Chappar : विदेशी मेहमानों से सजा जसवंतगढ़ वेटलैंड, प्रकृति का अद्भुत नजारा

चूरू

Churu : एनएच-52 पर ट्रक से 24 किलो डोडा पोस्त जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

चूरू

Weather : सर्द हुए मौसम में चली शीतलहर से खेतों में जमी बर्फ की परत, रेड से यलो अलर्ट पर आया चूरू

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.