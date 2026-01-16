Churu : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत में छुपाई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर को दबोचा

राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब तीन लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14-15 जनवरी की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव लुटाणा सदासुख क्षेत्र में अवैध शराब का भंडारण किया गया है जिस पर पुलिस टीम ने एक खेत में दबिश देकर आरोपी अंकित कुमार (25) निवासी लुटाणा सदासुख को गिरफ्तार किया।