Churu : सरकारी स्कूल में पीटीआई ने शराब के नशे में किया हंगामा, ग्रामीणों ने कमरे में किया बंद

चूरू. जिले के झारिया गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को पीटीआई राजदीप लांबा की ओर से हंगामा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पीटीआई पर नशे में होने का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पीटीआई को पकड़ कर स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। सरकारी स्कूल में इस तरह नशे में पीटीआई के आने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
कार्यवाहक प्राचार्य ने शिक्षा विभाग को शिकायत की
सूचना मिलने पर चूरू सीबीईओ ऑफिस से दो आरपी (रिसोर्स पर्सन) भी मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर से ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन करने की सूचना के बाद दूधवाखारा पुलिस भी मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पीटीआई लांबा को बाहर निकालकर मेडिकल मुआयना करवाने के लिए अपने साथ ले गई। मामले में स्कूल के कार्यवाहक प्राचार्य मो. सलीम ने पीटीआई राजदीप लांबा के खिलाफ अवांछित आचरण के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत की है। जिसमें पीटीआई के खिलाफ ग्रामीणों की ओर से लिखित शिकायत भी मिली है।
पीटीआई को नहीं हटाया तो करेंगे प्रदर्शन
ग्रामीणों की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि पीटीआई शराब के नशे में रहता है और अभद्र भाषा का उपयोग करता है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे पीटीआई को स्कूल में प्रवेश नहीं करने देंगे। मामले में झारिया ग्राम पंचायत की ओर से भी पीटीआई को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत की ओर से सीबीईओ को दी गई शिकायत में बताया कि पीटीआई राजदीप लांबा बुधवार सुबह शराब के नशे में स्कूल आया था। ग्रामीणों ने बताया कि अगर पीटीआई लांबा को तुरंत स्कूल से नहीं हटाया गया तो स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा।
खून जांच में मिला अल्कोहल
गांव के सरपंच प्रतिनिधि निसार खान ने पीटीआई लांबा के खिलाफ दूधवाखारा थाना में भी शिकायत दी गई है जिसमें बताया गया है कि वह सुबह पौने 11 बजे स्कूल गया था। तब पीटीआई मुझे देखकर आवेष में आ गया और मारने पर उतारू हो गया। इस संबंध में दूधवाखारा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि पीटीआई का दूधवाखारा सीएचसी में मेडिकल मुआयना करवा गया है जिसके खून के नमूनों की जांच में अल्कोहल डिटेक्ट हुआ है जिसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सीबीईओ ऑफिस से गए आरपी विनय सोनी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पीटीआई के खिलाफ विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।