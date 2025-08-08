Churu : सरकारी स्कूल में पीटीआई ने शराब के नशे में किया हंगामा, ग्रामीणों ने कमरे में किया बंद

पीटीआई को नहीं हटाया तो करेंगे प्रदर्शन

ग्रामीणों की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि पीटीआई शराब के नशे में रहता है और अभद्र भाषा का उपयोग करता है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे पीटीआई को स्कूल में प्रवेश नहीं करने देंगे। मामले में झारिया ग्राम पंचायत की ओर से भी पीटीआई को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत की ओर से सीबीईओ को दी गई शिकायत में बताया कि पीटीआई राजदीप लांबा बुधवार सुबह शराब के नशे में स्कूल आया था। ग्रामीणों ने बताया कि अगर पीटीआई लांबा को तुरंत स्कूल से नहीं हटाया गया तो स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा।