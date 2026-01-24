Weather : गरजते मेघों से रबी की फसल को मिली राहत, बारिश ने भिगोई मरुधरा

बारिश ने उत्तरी-पश्चिमी पट्टी को भिगोते हुए थली अंचल में प्रवेश किया। चूरू, राजगढ़, सिद्धमुख, तारानगर होते हुए भानीपुरा तक बरसते बादल हनुमानगढ़ और हरियाणा सीमावर्ती गांवों तक पहुंचे। मौसम में हल्का कोहरा और तेज हवाओं के कारण दिन में ठंड का असर बना रहा। हालांकि दिन के प्रथम प्रहर बाद बादल छंटे और धूप खिली। माघ माह की इस बरसात से रबी की फसल को खास फायदा होगा। चने और सरसों सहित अन्य दलहन और तिलहन की फसलों में नई जान आई है। हल्की मावठ से फसलों में दाने मजबूत होंगे और पैदावार बेहतर होगी।