Churu Crime News : कार रिपेयरिंग के नाम पर ठगे 7.50 लाख रुपए, मामला दर्ज

रिपोर्ट में आगे बताया कि बाकी 4 लाख रुपए 8 अक्टूबर 2025 को बैंक के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके बावजूद लंबे समय तक टालमटोल की जाती रही और दीपावली तक गाड़ी तैयार करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। बाद में आरोपी सिद्धार्थ ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई योगेश कुमार को सौंपी है।