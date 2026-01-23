समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितता या फिर तुलाई में ढिलाई, जिम्मेदारों की अनदेखी

-खरीद केन्द्र पर मनमानी ऐसी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी पुत्री की मूंगफली उन्होंने तुलवाई तब रुपए मांगे और मैने 8 हजार रुपए दिए लेकिन लपके अभी भी रुपए की मांग करते है। तुलाई के नाम पर ज्यादा राशि लेना ओर एक बोरी अधिक मेरे से ली गई। दो हजार रुपए बाकी होने पर मेरी मूंगफली नहीं तोली गई। मेरा टोकन मेरी पत्नी के नाम था ओर बुधवार को उसे अूंगठा लगाने के लिए बुलाया लेकिन कोई कमी बताकर नहीं तोली गई। इस तरह परेशान किया जाता है। मेरा गांव 52 किमी दूर है। मैने भी एसडीएम के नाम दरख्वास्त लिखी है। गणेशाराम मंडा, गांव बाघसरा आथूणा