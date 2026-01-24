चूरू जिले के मिस्त्री ने रचा इतिहास, बनाई ऐसी मशीन जिससे विदेश पर निर्भरता होगी खत्म

विदेशों से मशीन आयात करने में 12 लाख से 16 लाख रुपए खर्च होते थे, जबकि ईश्वररामजांगिड़ की बनाई मशीन मात्र 5.5 लाख रुपए में उपलब्ध है। इससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों को फायदा मिलेगा। ईश्वररामजांगिड़ (62) पहले भी चूरू, जयपुर और जोधपुर में रहते हुए साइनिंग, रिप्सा, पेनल, शो और कटर जैसी मशीनें बना चुके हैं। उनका कहना है कि विदेशों से मशीन मंगवाने के कारण देश का पैसा बाहर चला जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। उनका प्रयास भारत की मुद्रा को विदेश में जाने से रोकना है।