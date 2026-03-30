Desert Safari : पर्यटकों को लुभा रही है राजस्थान की यह डेजर्ट सफारी और ऊंट की सवारी, रेत के टीले बनें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र

युवाओं का प्रयास लाया रंग

पूर्व जिला परिषद सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि करीब 5-6 वर्षों पूर्व गांव के युवाओं ने अपने ऊंटों को लेकर गांव की रोही के सबसे ऊंचे टीले पर ऊंट की सवारी का कार्य शुरू किया। शुरूआत में युवा क्रमवार अपना ऊंट ले जाते और लोगों को सवारी करवाया करते। धीरे धीरे ऊंट की सवारी करने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया और युवाओं ने यहां पर्यटकीय विकास किया। आज इसकी मिनी जैसलमेर की पहचान बन गई। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विविधता का समावेश किया गया जिसके परिणाम स्वरूप यह जिले का पर्यटन केंद्र बन गया। इससे न केवल देश के विभिन्न प्रांतों से आनेवाले पर्यटकों से यह क्षेत्र जुड़ गया बल्कि यह गांव के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन गया।