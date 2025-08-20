गर्भवती व प्रसूताओं की दोस्त बनेगी स्वास्थ्य विभाग की यह सेवा, जानें क्या है योजना

चूरू. गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को गर्भकाल के दौरान व बाद में सावधानी बरतने एवं अन्य जानकारियों से अपडेट होने के लिए किसी किताब या इंटरनेट का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए मोबाइल सेवा ‘किलकारी’ के जरिए वॉयस मैसेज भेज रहा है। पीसीटीएस में पंजीकृत जिले की महिलाओं को ये वॉयस मैसेज प्राप्त भी हो रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल एकेडमी के जरिए आशा सहयोगिनियों को कोर्स करवाया जा रहा है और जिले की करीब 1100 आशाओं ने कोर्स कर भी लिया है।