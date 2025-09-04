Rajasthan : सरदारशहर के सोनपालसर गांव में जमीन धसने का सिलसिला जारी, गड्ढे का बढ़ रहा है आकार

पुराने जानकारों की माने तो जमीन धसने का कारण बीते कुछ वर्षों में भूजल का अधिक दोहन होना हो सकता है। जानकार लोगों का कहना हैं कि बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में ट्यूबवेल के निर्माण हुए हैं। अत्यधिक भूजल का दोहन होने के कारण जमीन धंसने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी जांच करवाने की मांग की है। इसी क्त्रस्म में कोई ग्रामीण या पशु गढ्डे की ओर नहीं जाए इसके लिए गांव के युवा दिनभर निगरानी रख रहे है। चूरू जिला मुख्यालय पर भूजल विभाग कार्यालय है। हालांकि, वरिष्ठ भूू वैज्ञानिक का पद खाली बताया जा रहा है। अलवर के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक के पास चूरू का अतिरिक्त कार्यभार है।