जारी रहा जमीन धसने का क्रम, आसपास रह रहे लोग चिंतित

वहीं, मुन्नीदास स्वामी (90) ने बताया कि अचानक इस प्रकार का गड्ढा हो जाना उन्होंने जीवन में पहली बार देखा है। इस घटना की सूचना मिलने पर सोमवार को तो एक बार पुलिस व प्रशासन के लोग आए थे। फिर वापिस चले गए। यहां रह रहे लोग चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन भी इस गड्ढे में 5-5 फीट का विस्तार हुआ है, जो चिंता का विषय है। वैसे एसडीएम डॉ. दिव्या चौधरी ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों को अवगत करवा दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक वैज्ञानिकों की टीम पहुंची नहीं थी।