Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

जारी रहा जमीन धसने का क्रम, आसपास रह रहे लोग चिंतित

सोमवार को गांव के कुछ लोग गुंसाईजी धाम बणी में अपने मवेशी चरा रहे थे। अचानक जमीन धसने का नजारा देखकर घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर नायब तहसीलदार प्रहलादराय पारीक, ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा, पटवारी रामकेश मीना, एएसआई गौरूराम मय पुलिस जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Sep 03, 2025

सरदारशहर. ग्राम पंचायत कीकासर के सोनपालसर गांव से तीन किमी दूर गुंसाईजी धाम बणी में सोमवार को सुबह 7 बजे धोरे पर अचानक जमीन धसने से 60 फीट चौड़ा व 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे दिन भी जमीन धसने का सिलसिला जारी रहा जिसके कारण आसपास ढाणियों में रह रहे लोग चिंतित हैं। बणी के पास अपने खेत में ढाणी बनाकर रह रहे तुलछाराम नाई (80) ने बताया कि जमीन धसने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण आसपास रह रहे लोगों में घबराहट है।

वहीं, मुन्नीदास स्वामी (90) ने बताया कि अचानक इस प्रकार का गड्ढा हो जाना उन्होंने जीवन में पहली बार देखा है। इस घटना की सूचना मिलने पर सोमवार को तो एक बार पुलिस व प्रशासन के लोग आए थे। फिर वापिस चले गए। यहां रह रहे लोग चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन भी इस गड्ढे में 5-5 फीट का विस्तार हुआ है, जो चिंता का विषय है। वैसे एसडीएम डॉ. दिव्या चौधरी ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों को अवगत करवा दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक वैज्ञानिकों की टीम पहुंची नहीं थी।

ये था मामला
सोमवार को गांव के कुछ लोग गुंसाईजी धाम बणी में अपने मवेशी चरा रहे थे। अचानक जमीन धसने का नजारा देखकर घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर नायब तहसीलदार प्रहलादराय पारीक, ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा, पटवारी रामकेश मीना, एएसआई गौरूराम मय पुलिस जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 12:28 pm

Published on:

03 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / जारी रहा जमीन धसने का क्रम, आसपास रह रहे लोग चिंतित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट