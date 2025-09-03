जारी रहा जमीन धसने का क्रम, आसपास रह रहे लोग चिंतित

सरदारशहर. ग्राम पंचायत कीकासर के सोनपालसर गांव से तीन किमी दूर गुंसाईजी धाम बणी में सोमवार को सुबह 7 बजे धोरे पर अचानक जमीन धसने से 60 फीट चौड़ा व 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे दिन भी जमीन धसने का सिलसिला जारी रहा जिसके कारण आसपास ढाणियों में रह रहे लोग चिंतित हैं। बणी के पास अपने खेत में ढाणी बनाकर रह रहे तुलछाराम नाई (80) ने बताया कि जमीन धसने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण आसपास रह रहे लोगों में घबराहट है।
वहीं, मुन्नीदास स्वामी (90) ने बताया कि अचानक इस प्रकार का गड्ढा हो जाना उन्होंने जीवन में पहली बार देखा है। इस घटना की सूचना मिलने पर सोमवार को तो एक बार पुलिस व प्रशासन के लोग आए थे। फिर वापिस चले गए। यहां रह रहे लोग चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन भी इस गड्ढे में 5-5 फीट का विस्तार हुआ है, जो चिंता का विषय है। वैसे एसडीएम डॉ. दिव्या चौधरी ने इसकी जांच के लिए जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों को अवगत करवा दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक वैज्ञानिकों की टीम पहुंची नहीं थी।
ये था मामला
सोमवार को गांव के कुछ लोग गुंसाईजी धाम बणी में अपने मवेशी चरा रहे थे। अचानक जमीन धसने का नजारा देखकर घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर नायब तहसीलदार प्रहलादराय पारीक, ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा, पटवारी रामकेश मीना, एएसआई गौरूराम मय पुलिस जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।