Rajasthan: राजस्थान में शहीद के नाम पर पोती कालिख, 1965 के युद्ध में दिया था बलिदान, गांव में आक्रोश

घटना के विरोध में पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मुकेश पूनिया, पूर्व अध्यक्ष जगत सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर इसे शहीद के सम्मान पर सीधा हमला बताया। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल विद्यालय के नाम को नुकसान पहुंचाने की घटना नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद का अपमान है। विरोध को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने अस्थायी रूप से कागज पर शहीद का नाम प्रिंट कर कालिख पोते गए स्थान पर चस्पा किया।