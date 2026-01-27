27 जनवरी 2026,

चूरू

Rajasthan: राजस्थान में शहीद के नाम पर पोती कालिख, 1965 के युद्ध में दिया था बलिदान, गांव में आक्रोश

गणतंत्र दिवस की रात शहीद के नाम पर कालिख पोतने की घटना से सादुलपुर क्षेत्र के लम्बोर बड़ी गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने इसे शहीद के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

चूरू

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

स्कूल के सामने प्रदर्शन करते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

सादुलपुर। गणतंत्र दिवस की रात शहीद के नाम पर कालिख पोतने की घटना को लेकर निकटवर्ती गांव लम्बोर बड़ी में ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए विद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की।

असामाजिक तत्वों ने कालिख पोती

ग्रामीणों के अनुसार गांव स्थित शहीद दुलीचंद फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर असामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी। वर्ष 1965 के युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद दुलीचंद फगेड़िया के नाम से जुड़ी इस घटना को लेकर गांव सहित आसपास के क्षेत्र में रोष व्याप्त है।

ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

घटना के विरोध में पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मुकेश पूनिया, पूर्व अध्यक्ष जगत सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर इसे शहीद के सम्मान पर सीधा हमला बताया। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल विद्यालय के नाम को नुकसान पहुंचाने की घटना नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद का अपमान है। विरोध को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने अस्थायी रूप से कागज पर शहीद का नाम प्रिंट कर कालिख पोते गए स्थान पर चस्पा किया।

27 Jan 2026

