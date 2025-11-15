Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : स्पा सेंटर में मिली संदिग्ध विदेशी महिला दो युवक गिरफ्तार, चल रहा था काला कारोगार !

मौके से पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान नागौर जिले के जाखेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप (32) और चूरू जिले के ढाना गांव निवासी जितेंद्र (28) उर्फ जीतू के रूप में हुई है। दोनों से स्पा सेंटर पर आने के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Nov 15, 2025

चूरू. शहर में अनैतिक गतिविधियों को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बीच शुक्रवार को कालिका टीम ने डीटीओ ऑफिस के पास स्थित एक स्पा सेंटर (SPA Centre) पर अचानक दबिश दी। दबिश के दौरान टीम को स्पा सेंटर में एक विदेशी महिला व दो पंजाब की महिलाएं मिली। विदेशी महिला की मौजूदगी ने टीम को और अधिक सतर्क कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में वह घबराई हुई नजर आई। टीम को स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले। स्पा सेंटर पर दबिश की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।

मौके से पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान नागौर जिले के जाखेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप (32) और चूरू जिले के ढाना गांव निवासी जितेंद्र (28) उर्फ जीतू के रूप में हुई है। दोनों से स्पा सेंटर पर आने के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इनके मोबाइल और कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। स्पा सेंटर में मिली तीनों महिलाओं से पुलिस टीम की ओर से पूछताछ की गई, जिनके ओर से स्पा सेंटर में जॉब करना बताया गया। तीनों महिलाओं से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी देकर मौके से ही रवाना कर दिया। पुलिस ने उन्हें उनके लगेज सहित मौके से रवाना किया। सूत्रों के अनुसार शहर के कई होटलों, कैफे और स्पा सेंटरों में इसी तरह की गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

सदर पुलिस अब महिलाओं से यह पता लगाने में जुटी है कि वे किस मकसद से चूरू आई थीं, किन लोगों के संपर्क में थीं और रामसरा रोड पर एक कमरे में क्यों ठहरी हुई थीं। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर के नेशनल हाइवे पर भी अनैतिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस ने कुछ स्थानों को पहले ही चिन्हित कर लिया है और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।

कालिका टीम की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी हड़कम्प मच गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अब और तेज किया जाएगा ताकि शहर में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।

गौरतलब है कि रामसरा रोड पर गुरुवार को अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर सदर पुलिस और कालिका टीम ने संयुक्त अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दबिश के दौरान मौके पर तीन महिलाएं मिलीं। इनमें से एक महिला बिहार की, एक जालंधर की और एक उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है।पुलिस पूछताछ में तीनों महिलाएं चूरू आने और यहां रुकने के अपने उद्देश्य के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले आई और आगे की पूछताछ शुरू कर दी।

15 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan : स्पा सेंटर में मिली संदिग्ध विदेशी महिला दो युवक गिरफ्तार, चल रहा था काला कारोगार !

