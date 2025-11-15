Rajasthan : स्पा सेंटर में मिली संदिग्ध विदेशी महिला दो युवक गिरफ्तार, चल रहा था काला कारोगार !

मौके से पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान नागौर जिले के जाखेड़ा गांव निवासी रामस्वरूप (32) और चूरू जिले के ढाना गांव निवासी जितेंद्र (28) उर्फ जीतू के रूप में हुई है। दोनों से स्पा सेंटर पर आने के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इनके मोबाइल और कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। स्पा सेंटर में मिली तीनों महिलाओं से पुलिस टीम की ओर से पूछताछ की गई, जिनके ओर से स्पा सेंटर में जॉब करना बताया गया। तीनों महिलाओं से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी देकर मौके से ही रवाना कर दिया। पुलिस ने उन्हें उनके लगेज सहित मौके से रवाना किया। सूत्रों के अनुसार शहर के कई होटलों, कैफे और स्पा सेंटरों में इसी तरह की गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।