राजस्थान के इस शहर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं कोहरे ने रोकी रफ्तार, तो कहीं उछला पारा

चूरू. माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन अंचल में घना कोहरा छाए रहने का क्रम जारी रहा। आसमान में छितराए बादल गहराए और कभी गहरी तो कभी हल्की बादलवाही का दौर जारी रहा। सोमवार को मौसम विभाग ने न्यूनतम 11.5 तथा अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
घने कोहरे से दृश्यता रही कम
सिधमुख. क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर चलनेवाले वाहनाें की रफ्तार थमी। हल्का कोहरा पूरे दिन छाया रहा। दोपहर बाद हल्की धूप निकली, लोगों को थोड़ी राहत मिली। शीतलहर से सर्दी का असर रहा। किसानों के अनुसार कोहरे का खासकर सरसों की फसलों पर असर देखने को मिल रहा हैं।
कोहरे की चपेट में सरदारशहर, वाहनों की गति पर लगा ब्रेक
सरदारशहर. उपखंड क्षेत्र में सोमवार को तेज कोहरा छाने के कारण आमजन और यातायात प्रभावित हुआ है। शहर और गांवों में कोहरे के कारण गाडिय़ों के पहिये थम गए। आमजन गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। जगह-जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए नजर आए। तापमान में गिरावट अब तेजी से हो रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और शीत लहर की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
सरदारशहर से बीकानेर जाने वाली हाईवे व जयपुर-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे (Jaipur Hanumangarh Mega Highway) पर कोहरे के कारण आवागमन बाधित रहा। मेगा हाइवे पर वाहन लाइटों के सहारे रेंग रेंग कर चल रहे थे। वहीं बड़े वाहन सड़क किनारे खड़े होकर कोहरा छोडऩे का इंतजार करते देखे गए। न्यूनतम तापमान में भी अगले दो दिन में गिरावट आने की आशंका जताई गई है। उत्तर पश्चिम और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर (Coldwave) का दौर जारी रहेगा। खासकर शहर की बजाय गांवों में कोहरा ज्यादा देखने को मिला। कोहरा छाने से किसानों की फसल में काफी फायदा होगा। हालांकि, ज्यादा सर्दी की चपेट में अगर फसल आई तो किसानों को नुकसान होने की संभावना है।
कोहरे से आमजन की दिनचर्या हुई प्रभावित
बीदासर. कस्बे में चार पांच दिनों से अच्छी धूप निकलने के बाद सोमवार को मौसम में अचानक बदलाव आ गया तथा कस्बे व आस पास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। प्रात: 5 बजे के बाद आया कोहरा प्रात: 10 बजे तक छाया रहा। जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कोहरे के चलते सर्दी का असर तेज हो गया। सर्दी के बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मुख्य सड़क मार्गों पर घने कोहरे के चलते वाहन भी रेंगते हुए चले। बाजार भी कोहरे के चलते देरी से खुले। लोग सर्दी के बचाव के लिए घरों में दुबके रहे। देर शाम ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग