राजस्थान के इस शहर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं कोहरे ने रोकी रफ्तार, तो कहीं उछला पारा

कोहरे से आमजन की दिनचर्या हुई प्रभावित

बीदासर. कस्बे में चार पांच दिनों से अच्छी धूप निकलने के बाद सोमवार को मौसम में अचानक बदलाव आ गया तथा कस्बे व आस पास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। प्रात: 5 बजे के बाद आया कोहरा प्रात: 10 बजे तक छाया रहा। जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कोहरे के चलते सर्दी का असर तेज हो गया। सर्दी के बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मुख्य सड़क मार्गों पर घने कोहरे के चलते वाहन भी रेंगते हुए चले। बाजार भी कोहरे के चलते देरी से खुले। लोग सर्दी के बचाव के लिए घरों में दुबके रहे। देर शाम ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई।