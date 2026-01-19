चूरू के इस गांव ने आधुनिक दौर के बीच ग्रामीण संस्कृति को बनाए रखा

शिक्षा और न्याय क्षेत्र में भी रामसरा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। गांव के ईश्वरी प्रसाद प्रजापत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, जबकि गांव की बेटी उषा प्रजापत न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं। विनोद मीणा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश है। 2020 में महेन्द्र मीणा मुसिंफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बने। वर्तमान में कई युवक-युवतियां विधि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वैद्य गोविन्द शर्मा ने बताया कि गांव के पांच वैद्यों ने आयुर्वेद में सेवाए दी। समाजसेवी सांवरमल ने स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक बीघा और बालिका स्कूल के लिए दो बीघा जमीन दान देकर गांव के विकास में योगदान दिया।