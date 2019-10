पाकिस्तान में मैच के दौरान दो बार कट गई लाइट, सरफराज ने अधिकारियों को लताड़ा

कराची। पाकिस्तान की धरती पर सोमवार को 4 साल के बाद पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का ये दूसरा मैच था। पाकिस्तान की टीम और उसकी आवाम के लिए ये बहुत ही खास मौका था, लेकिन इस खास मौके पर भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फजीहत हो गई। दरअसल, कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दो बार ऐसा हुआ जब, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। मैच के दौरान दो बार स्टेडियम की लाइट चली गई।

Floodlights lagane ke paise nahi aur in gadho Ko Kashmir chahiye #PKMKB @krishnasur2009 @Gandhi_Anjali_ @desh_bhkt #PAKvSL pic.twitter.com/cZizUCWkCm

श्रीलंकाई पारी के दौरान दो बार कटी लाइट

इस घटना की वजह से पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों पर भड़कते हुए भी देखा गया। स्टेडियम में लाइट जाने का सिलसिला श्रीलंकाई पारी के दौरान हुआ। लाइट जाने की वजह से खेल को 30 मिनट के लिए रोका गया। इस दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका टीम के खिलाड़ी मैदान पर ही लाइट के आने का इंतजार करते नजर आए।

Karachities: jitny log imtiaz market may hotay hain utnay pury lhr my ni hain

Also karachities: Axxeland crowd😲 #PAKvSL pic.twitter.com/AfLHdrQMqP