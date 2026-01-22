22 जनवरी 2026,

क्रिकेट

ऐसी है स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की लाइफ स्टाइल, अमृतसर में आलीशान बंगला, जानें कितनी है नेट वर्थ

अमृतसर में स्थित अभिषेक शर्मा का घर सुंदर और आलिशान है। इसका डिजाइन नया है और यहां परिवार जैसा सुकून भरा माहौल रहता है। इस बंगले की कीमत करीब 6 से 8 करोड़ रुपये मानी जाती है। वहीं साल 2025 में अभिषेक शर्मा की कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 22, 2026

abhishek sharma lifestyle and luxurious bungalow know his net worth

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (फोटो- Instagram @abhisheksharma_4)

Abhishek Sharma Lifestyle and Bungalow: भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे अभिषेक शर्मा ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। पंजाब के अमृतसर से निकलकर आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले इस खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट फैंस के बीच अपनी छाप छोड़ी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी तूफानी पारी के बदौलत टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उनकी बल्लेबाजी के अलावा चर्चा अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। उनकी लाइफ स्टाइल और निजी संपत्ति भी लोगों के बीच खासा आकर्षण बन गई है।

अमृतसर में है लग्जरी बंगला

अमृतसर के एक पॉश रिहायशी इलाके में स्थित अभिषेक शर्मा का बंगला आधुनिक वास्तुकला से बना है। घर का बाहरी हिस्सा सिंपल, लेकिन प्रीमियम लुक देता है, जिसमें न्यूट्रल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। शानदार एंट्रेंस गेट, स्लाइडिंग डोर और खुला फ्रंट एरिया इस बंगले को खास बनाता है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत छह से आठ करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है।

घर के इंटीरियर की बात करें तो यहां सादगी के साथ लग्जरी साफ दिखाई देती है। लिविंग रूम में क्रीम और पेस्टल शेड्स की दीवारें, वुडन फर्नीचर और सॉफ्ट लाइटिंग घर को खुला और सुकून भरा बनाती है। फर्नीचर की प्लेसमेंट ऐसी है कि स्पेस ज्यादा महसूस हो। घर में एक अलग पूजा कक्ष भी है, जहां वुडन मंदिर, धार्मिक मूर्तियां और हल्के रंग का कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक माहौल बनाता है। इस वजह से घर शांत और आरामदायक लगता है। यह जगह परिवार के लिए शांति का स्थान है।

अभिषेक शर्मा की नेट वर्थ

अगर उनकी कमाई और नेट वर्थ की बात करें तो 2025 तक अभिषेक शर्मा की अनुमानित नेट वर्थ करीब बारह से पंद्रह करोड़ रुपये आंकी गई है। उनकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा आईपीएल सैलरी से आता है, जहां वे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अहम खिलाड़ी हैं। इसके अलावा बीसीसीआई से मिलने वाली मैच फीस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रमोशनल डील्स भी उनकी कमाई को बनाते हैं।

