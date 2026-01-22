ऐसी है स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की लाइफ स्टाइल, अमृतसर में आलीशान बंगला, जानें कितनी है नेट वर्थ

Abhishek Sharma Lifestyle and Bungalow: भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे अभिषेक शर्मा ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। पंजाब के अमृतसर से निकलकर आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले इस खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट फैंस के बीच अपनी छाप छोड़ी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी तूफानी पारी के बदौलत टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उनकी बल्लेबाजी के अलावा चर्चा अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। उनकी लाइफ स्टाइल और निजी संपत्ति भी लोगों के बीच खासा आकर्षण बन गई है।