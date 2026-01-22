गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया

Gautam Gambhir on Shashi Tharoor's Remark: गौतम गंभीर के भारतीय टीम के कोच पद संभालने के बाद से टीम के प्रदर्शन और सेलेक्शन पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। गंभीर की कोचिंग की अप्रोच और टीम का स्तर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई दिग्गजों और फैंस ने कोच गंभीर की इस पर आलोचना भी की है। लेकिन, कांग्रेस के प्रमुख नेता शशि थरूर ने गंभीर के काम को लेकर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद गंभीर ही ऐसे शख्स हैं, जिनके पास सबसे मुश्किल काम है। उनके इस बयान के बाद गंभीर ने भी इस पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है।