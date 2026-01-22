गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया

गौतम गंभीर और शशि थरूर (फोटो- X@/ShashiTharoor)
Gautam Gambhir on Shashi Tharoor's Remark: गौतम गंभीर के भारतीय टीम के कोच पद संभालने के बाद से टीम के प्रदर्शन और सेलेक्शन पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। गंभीर की कोचिंग की अप्रोच और टीम का स्तर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई दिग्गजों और फैंस ने कोच गंभीर की इस पर आलोचना भी की है। लेकिन, कांग्रेस के प्रमुख नेता शशि थरूर ने गंभीर के काम को लेकर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद गंभीर ही ऐसे शख्स हैं, जिनके पास सबसे मुश्किल काम है। उनके इस बयान के बाद गंभीर ने भी इस पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है।
शशि थरूर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के बाद देश की सबसे कठिन जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति बताया। थरूर ने कोच की 'अनलिमिटेड अथॉरिटी' को लेकर चल रही बहस का जिक्र किया और कहा कि गंभीर बेहद दबाव वाले माहौल में शांत रहकर काम कर रहे हैं।
शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गौतम गंभीर ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और साफ शब्दों में लिखा कि समय के साथ सच्चाई और तर्क अपने आप सामने आ जाएंगे। गंभीर ने यह भी कहा कि तब तक वह देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ काम करने का आनंद ले रहे हैं।
शशि थरूर ने नागपुर में पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर से मुलाकात के बाद उनके प्रति अपना सम्मान जताया। यह मुलाकात न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच से पहले हुई थी, जो बुधवार को नए वीसीए स्टेडियम में खेला जाना था। इस दौरान थरूर ने माना कि भारतीय टीम की अगुवाई करने के साथ दबाव भी आता है।
टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है। यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। भारत ने सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है, जिससे कोच और टीम मैनेजमेंट का आत्मविश्वास बढ़ा है। गंभीर पर लगातार आलोचना होती रहती है, लेकिन उनके संतुलित रवैये ने टीम के कॉन्फिडेंस में इजाफा किया है।
