IND vs NZ: भारत के खिलाफ पहली हार के बाद छलका कप्तान मिचेल सेंटनर का दर्द, बताया कहां हो गई चूक

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्स@/mufaddal_vohra)
IND vs NZ 1st T20 Highlights: भारत के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड के कप्तान को तब काफी भारी पड़ गया, जब भारत अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 238 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले। मिचेल सेंटनर ने इस हार का सबसे बड़ा कारण शुरुआती दो विकेट जल्दी गिरने को बताया।
मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप हमेशा आगे की सोचते हैं, जाहिर है आप मैच जीतना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि पिछले दो सालों में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। यह हमारे लिए एक अच्छा मैच था, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला।
उन्होंने ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की तारीफ करते डेवाने कॉनवे और रचिन रविंद्र पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे लगता है जीपी और चैपी की पारी शानदार थी, खासकर तब जब आप जल्दी दो विकेट खो देते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी पिचों पर अगर आप खुद को थोड़ा समय देते हैं तो आप बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने पूरी पारी में गेंदबाजी से हम पर दबाव बनाया। इस टीम के खिलाफ कुछ डॉट बॉल निकालने की कोशिश करने का कोई मौका नहीं है, इसे जीतने के लिए आपको पहली गेंद से ही तैयार रहना होगा।
आखिरी ओवर में मिचेल से गेंदबाजी करवाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय लड़कों ने स्पिनरों पर दबाव डाला, ऐसा लगा कि पहली पारी में कटर थोड़ी रुक रही थी। मुझे लगता है कि किसी के लिए भी आखिरी ओवर में हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं, उन्होंने डफी की तारीफ करते हुए हर्षा से कहा कि उसे नजर मत लगाओ। उसने पिछले कुछ सालों में हमारे लिए अपनी क्लास दिखाई है। उसने हमारे लिए सीनियर गेंदबाज की भूमिका निभाई है और जब वह ऊपर से स्विंग करता है तो अच्छा लगता है।
