IND vs NZ: भारत के खिलाफ पहली हार के बाद छलका कप्तान मिचेल सेंटनर का दर्द, बताया कहां हो गई चूक

IND vs NZ 1st T20 Highlights: भारत के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान को तब काफी भारी पड़ गया, जब भारत अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 238 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा डाले। मिचेल सेंटनर ने इस हार का सबसे बड़ा कारण शुरुआती दो विकेट जल्‍दी गिरने को बताया।