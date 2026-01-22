22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: भारत के खिलाफ पहली हार के बाद छलका कप्तान मिचेल सेंटनर का दर्द, बताया कहां हो गई चूक

IND vs NZ 1st T20 Highlights: भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में न्‍यूजीलैंड को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के लिए कीवी कप्‍तान ने शुरुआती दो विकेट जल्‍दी गिरने को सबसे बड़ा कारण माना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 22, 2026

IND vs NZ 1st T20 Highlights

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

IND vs NZ 1st T20 Highlights: भारत के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान को तब काफी भारी पड़ गया, जब भारत अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 238 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा डाले। मिचेल सेंटनर ने इस हार का सबसे बड़ा कारण शुरुआती दो विकेट जल्‍दी गिरने को बताया।

'भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला'

मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप हमेशा आगे की सोचते हैं, जाहिर है आप मैच जीतना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि पिछले दो सालों में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। यह हमारे लिए एक अच्छा मैच था, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला।

'डेवाने कॉनवे और रचिन रविंद्र पर नाराजगी'

उन्‍होंने ग्‍लेन फिलिप्‍स और मार्क चैपमैन की तारीफ करते डेवाने कॉनवे और रचिन रविंद्र पर नाराजगी व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि मुझे लगता है जीपी और चैपी की पारी शानदार थी, खासकर तब जब आप जल्दी दो विकेट खो देते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी पिचों पर अगर आप खुद को थोड़ा समय देते हैं तो आप बराबरी कर सकते हैं। उन्‍होंने पूरी पारी में गेंदबाजी से हम पर दबाव बनाया। इस टीम के खिलाफ कुछ डॉट बॉल निकालने की कोशिश करने का कोई मौका नहीं है, इसे जीतने के लिए आपको पहली गेंद से ही तैयार रहना होगा।

'उसे नजर मत लगाओ'

आखिरी ओवर में मिचेल से गेंदबाजी करवाने को लेकर उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय लड़कों ने स्पिनरों पर दबाव डाला, ऐसा लगा कि पहली पारी में कटर थोड़ी रुक रही थी। मुझे लगता है कि किसी के लिए भी आखिरी ओवर में हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं, उन्‍होंने डफी की तारीफ करते हुए हर्षा से कहा कि उसे नजर मत लगाओ। उसने पिछले कुछ सालों में हमारे लिए अपनी क्लास दिखाई है। उसने हमारे लिए सीनियर गेंदबाज की भूमिका निभाई है और जब वह ऊपर से स्विंग करता है तो अच्छा लगता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

22 Jan 2026 08:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत के खिलाफ पहली हार के बाद छलका कप्तान मिचेल सेंटनर का दर्द, बताया कहां हो गई चूक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया

gautam gambhir reacts to shashi tharoor unlimited authority statement
क्रिकेट

ICC ने BCB के T20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने की अपील खारिज करते हुए दिया ये अल्टीमेटम, जानें अब आगे क्या होगा

Bangladesh T20 World Cup participation
क्रिकेट

आज से रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे शुभमन गिल समेत कई बड़े खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबले

Ranji Trophy live streaming
क्रिकेट

मैं उस तरह का मजबूत लड़का नहीं… न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद अभिषेक शर्मा के बयान ने जीता दिल

IND vs NZ 1st T20 Highlights
क्रिकेट

भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया: फिलिप्स की मेहनत पर फिरा पानी, सीरीज में 1-0 की बढ़त

India defeated New Zealand 0
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.