लॉकडाउन में इस लड़की का अभ्यास देख प्रभावित हुए Ajinkya Rahane, शेयर किया Video

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लॉकडाउन में क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अभ्यास की हो रही है। इसकी दिक्कत न सिर्फ युवा उभरते क्रिकेटरों को आ रही है, कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को छोड़कर दिग्गजों को भी आ रही है। लेकिन कहा जाता है न जहां चाह, वहां राह। इसका अच्छा उदाहरण मुंबई की उभरती क्रिकेटर सोनी हरगिरी (Soni Hargiri) हैं। उनके जुनून की तारीफ टीम इंडिया (Team India) के टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी की है।

बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस का खतरा बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में आउटडोर ट्रेनिंग और क्रिकेट के अभ्यास के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है।

रहाणे ने शेयर किया सोनी का वीडियो

अजिंक्य रहाणे ने सोनी हरगिरी के जुनून को सलाम करते हुए उनका एक वीडियो शेयर किया है। यह लड़की इस वीडियो में अपने घर के कमरे में गेंद को रस्सी से बांधकर अभ्यास कर रही हैं। इसी कमरे में उसके सारे सामान भी रखे हैं। उसने बहुत मुश्किल से क्रिकेट के अभ्यास के लिए जगह बनाई है और पूरी तन्मयता से अभ्यास कर रही है। इसी वीडियो को शेयर कर रहाणे ने लिखा है, 'मुंबई की सोनी हरगिरी का यह वीडियो मुझे दिखा, जो लॉकडाउन के समय में कमरे में अभ्यास कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि आपके और आपके जुनून के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है।'

Came across this video of a young Mumbai girl named Sony Hargiri practicing at home during this lockdown. Just goes to show that nothing can come between you and your passion. My best wishes to her! pic.twitter.com/b6K9f8UMpw