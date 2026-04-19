क्या बदलने का जा रहा है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला!

टी20 विश्व कप के लिए ईशान किशन की वापसी भी अगरकर की पहल से हुई। 2023 के अंत में ईशान दक्षिण अफ्रीका दौरे से मानसिक थकान का हवाला देकर लौट आए थे। घरेलू क्रिकेट में वापसी में देरी हुई और इंग्लैंड टेस्ट दौरे से मामूली चोट का बहाना बनाकर दूर रहे। इन सब बातों से चयन समिति नाराज थी। लेकिन जब ईशान ने पिछले सीजन में वापसी कर जमकर रन बनाए तो चयनकर्ताओं की नजर उन पर थी। गिल की जगह के लिए पहले जितेश शर्मा और यशस्वी जायसवाल के नाम थे। अगरकर ने ईशान का केस बनाया, RP सिंह और प्रज्ञान ओझा का साथ मिला और ईशान टी20 विश्व कप स्क्वाड में वापस आ गए।