ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पकड़ा क्रिकेट इतिहास का 'सबसे शानदार' कैच, होने लगा विवाद

सिडनी। क्रिकेट के इतिहास में कई मौकों पर ऐसे कैच देखने को मिले हैं, जो विवादों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक कैच ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग ( Big Bash league ) में ऑस्ट्रेलियाई मैट रेनशॉ ( Matt Renshaw ) ने पकड़ा है। हालांकि उनके इस कैच में इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज टॉम बैंटन ( Tom Banton ) ने बखूबी उनका साथ दिया।

रेनशॉ और बेंटन की हो रही है आलोचना

दरअसल, गुरुवार को होबार्ट हरीकेन ( Hobart Hurricanes ) टीम के कप्तान मैथ्यू वेड ( Matthew Wade ) का आउट होना विवादास्पद बन गया है। ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ी मैट रैनशॉ ने बाउंड्री के अंदर से बॉल को मैदान की तरफ दो बार फेंका, जिसे बाद में टॉम बैंटन ने कैच कर लिया और थर्ड अंपायर ने मैथ्यू वेड को आउट करार दे दिया। अब आईसीसी ( ICC ) के जिन नियम के तहत वेड को आउट दिया गया, उसपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर मैट रेनशॉ और टॉम बैंटन की आलोचना हो रही है।

स्टेडियम में हर कोई कैच को देखकर रह गया हैरान

मैथ्यू वेड 45 गेंद पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने मैच के 15वें ओवर में चौथी गेंद पर छक्के के लिए शॉट मारा, जिसे रैनशॉ ने बाउंड्री पर पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान वो खुद का संतुलन नहीं बना पाए और बॉल को हवा में उछालते हुए बाउंड्री पार चले गए। रैनशॉ ने देखा कि बॉल सिक्स के लिए जा रही है। तब उन्होंने बाउंड्री पार से ही हवा में उछलते हुए गेंद को मैदान में फेंक दिया, जिसे बैंटन ने कैच किया। थर्ड अंपायर के फैसले से पहले ही वेड क्रीज छोड़ चुके थे।

Out or not out?



Some outstanding work by (and beyond) the boundary line from Matt Renshaw! 😲#BBL09pic.twitter.com/MdR0Ot7KMp