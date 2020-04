कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनिल कुंबले ने दी आर्थिक मदद, लेकिन नहीं किया खुलासा

बेंगलुरु। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ( Anil Kumble ) ने एक बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने कितनी राशि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में दी है।

कुंबले ने दान की गुप्त राहत राशि

मंगलवार को अनिल कुंबले ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष और कर्नाटक राज्य राहत कोष में राहत राशि देने का ऐलान किया है। कुंबले ने ट्वीट में कहा, " कोविड-19 को हराने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इससे लड़ना होगा। मैंने पीएम राहत कोष और मुख्यमंत्री (कर्नाटक) राहत कोष में योगदान किया है। कृपया घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।"

To bowl out #Covid19India we all need to come together and fight this battle. I have made my humble contributions to #PMCaresFund #PMNRF and #CMReliefFund @PMOIndia @narendramodi @CMofKarnataka @BSYBJP Please do #StaySafeStayHome

रोहित ने दिए 80 लाख रुपए

आपको बता दें कि मंगलवार को ही अनिल कुंबले के अलावा टीम इंडिया के ही विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बड़ी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, जोमेटो फीडिंग इंडिया और स्ट्रे डॉग्स की संस्था को दी है। रोहित ने 80 लाख रुपए दान किए हैं। रोहित ने पीएम मोदी और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, "हम अपने देश को फिर से पैरों पर खड़े देखना चाहते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से छोटा-सा योगदान दे रहा हूं। 45 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष, 25 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष (महाराष्ट्र), पांच लाख रुपये जोमेटो फीडिंग इंडिया और पांच लाख वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स को डोनेट कर रहा हूं। हमें अपने नेताओं का सहारा बनने और उनका साथ देने की जरूरत है। "

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra