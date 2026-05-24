24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

IPL 2026 Arjun Tendulkar LSG debut: आईपीएल 2026 में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्जुन तेंदुलकर ने अपना शानदार डेब्यू किया। 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लेने वाले अर्जुन की यॉर्कर और क्रिकेट माइंड की तारीफ दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, युवराज सिंह और बहन सारा तेंदुलकर ने की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 24, 2026

Arjun Tendulkar LSG debut IPL 2026 , Arjun Tendulkar yorker vs PBKS Ekana Stadium , Ravichandran Ashwin on Arjun Tendulkar bowling

अर्जुन तेंदुलकर (Photo - IANS)

Ravichandran Ashwin on Arjun Tendulkar bowling: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक कड़वी सच्चाई सामने रखी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की तगड़ी तेज गेंदबाजी को देखते हुए अर्जुन को इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शनिवार को जब इकाना क्रिकेट स्टेडियम (लखनऊ) में अर्जुन ने अपना डेब्यू किया, तो अश्विन ने खुद माना कि यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला था। भले ही LSG को इस मैच में सीजन की 10वीं हार का सामना करना पड़ा और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही।

मैदान पर अर्जुन का वो अंतिम ओवर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का बेटा होने के कारण अर्जुन पर हमेशा भारी दबाव रहता है और लोग लगातार उनकी तुलना उनके पिता से करते हैं। लेकिन पंजाब के खिलाफ मैच में अर्जुन ने दिखा दिया कि उनके पास कमाल का क्रिकेट सेंस (IQ) और मानसिक मजबूती है। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। अश्विन के मुताबिक, अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह चुनौती से पीछे नहीं हटते। चौका या छक्का खाने के बाद भी वह बल्लेबाज को घूरते हैं और अगली गेंद और आक्रामकता के साथ फेंकते हैं।

प्लानिंग और वो खतरनाक यॉर्कर

मैच के दौरान अर्जुन ने पंजाब के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की बॉडीलाइन गेंदबाजी के खिलाफ कमजोरी को तुरंत भांप लिया। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने एक तेज बाउंसर फेंकी, जिस पर टॉप एज लगा, लेकिन विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कैच छोड़ दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने उन्हें कुछ बाउंड्री जरूर लगाईं, लेकिन अर्जुन डरे नहीं। उन्होंने अपनी तीसरी ओवर में एक ऐसी जबरदस्त इन-स्विंगिंग यॉर्कर डाली कि प्रभसिमरन सीधे एलबीडब्ल्यू (LBW) हो गए।

सोशल मीडिया पर आई तारीफों की बाढ़

अर्जुन के इस शानदार जज्बे को देखकर मैच के बाद अर्जुन के पिता और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के लिए एक बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, 'बहुत बढ़िया अर्जुन। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने इस पूरे सीजन में खुद को कैसे संभाला। अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना, धैर्य बनाए रखना, चुपचाप कड़ी मेहनत करना और आखिरी मैच तक मौके का इंतजार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहना आसान नहीं होता। क्रिकेट आपकी स्किल के साथ-साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है, और आज तुमने दोनों को बहुत खूबसूरती से संभाला। अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना, और खेल से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना जैसा तुम हमेशा करते आए हो। तुम्हें हमेशा ढेर सारा प्यार।'

इसके साथ ही, अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने भी इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश लिखा। सारा ने कहा कि उन्हें अपने भाई की मेहनत, धैर्य और दबाव झेलने की क्षमता पर बेहद गर्व है।

वहीं, दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए लिखा कि अर्जुन को खेलता देखना और उनका वह बड़ा विकेट लेना वाकई शानदार था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

24 May 2026 10:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

एक्टर राम चरण से हो गया ऐसा ‘ब्लंडर’ कि आधी रात जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी, जानें क्या है पूरा मामला

Actor Ram Charan apologises to Jasprit Bumrah
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक जड़ किया ऐसा ‘करिश्मा’, जो पिछले पांच साल में कोई न कर सका

Shreyas Iyer record
क्रिकेट

‘मैंने श्रेयस अय्यर पर किसी वजह से इतना पैसा खर्च किया’, पंजाब किंग्‍स के प्लेऑफ की उम्मीद जगने पर बोले पोंटिंग

LSG vs PBKS
क्रिकेट

PBKS vs LSG: लखनऊ को हराकर चौथे नंबर पर पहुंची पंजाब, अब राजस्थान रॉयल्स के हाथ में प्लेऑफ की किस्मत

PBKS vs LSG 2026
खेल

LSG vs PBKS: लखनऊ ने पंजाब को दिया 197 रनों का लक्ष्य, जोश इंग्लिस का ताबड़तोड़ अर्धशतक

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.