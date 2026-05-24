‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

अर्जुन तेंदुलकर (Photo - IANS)
Ravichandran Ashwin on Arjun Tendulkar bowling: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक कड़वी सच्चाई सामने रखी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की तगड़ी तेज गेंदबाजी को देखते हुए अर्जुन को इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शनिवार को जब इकाना क्रिकेट स्टेडियम (लखनऊ) में अर्जुन ने अपना डेब्यू किया, तो अश्विन ने खुद माना कि यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला था। भले ही LSG को इस मैच में सीजन की 10वीं हार का सामना करना पड़ा और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का बेटा होने के कारण अर्जुन पर हमेशा भारी दबाव रहता है और लोग लगातार उनकी तुलना उनके पिता से करते हैं। लेकिन पंजाब के खिलाफ मैच में अर्जुन ने दिखा दिया कि उनके पास कमाल का क्रिकेट सेंस (IQ) और मानसिक मजबूती है। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। अश्विन के मुताबिक, अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह चुनौती से पीछे नहीं हटते। चौका या छक्का खाने के बाद भी वह बल्लेबाज को घूरते हैं और अगली गेंद और आक्रामकता के साथ फेंकते हैं।
मैच के दौरान अर्जुन ने पंजाब के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की बॉडीलाइन गेंदबाजी के खिलाफ कमजोरी को तुरंत भांप लिया। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने एक तेज बाउंसर फेंकी, जिस पर टॉप एज लगा, लेकिन विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कैच छोड़ दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने उन्हें कुछ बाउंड्री जरूर लगाईं, लेकिन अर्जुन डरे नहीं। उन्होंने अपनी तीसरी ओवर में एक ऐसी जबरदस्त इन-स्विंगिंग यॉर्कर डाली कि प्रभसिमरन सीधे एलबीडब्ल्यू (LBW) हो गए।
अर्जुन के इस शानदार जज्बे को देखकर मैच के बाद अर्जुन के पिता और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के लिए एक बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, 'बहुत बढ़िया अर्जुन। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने इस पूरे सीजन में खुद को कैसे संभाला। अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना, धैर्य बनाए रखना, चुपचाप कड़ी मेहनत करना और आखिरी मैच तक मौके का इंतजार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहना आसान नहीं होता। क्रिकेट आपकी स्किल के साथ-साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है, और आज तुमने दोनों को बहुत खूबसूरती से संभाला। अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना, और खेल से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना जैसा तुम हमेशा करते आए हो। तुम्हें हमेशा ढेर सारा प्यार।'
इसके साथ ही, अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने भी इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश लिखा। सारा ने कहा कि उन्हें अपने भाई की मेहनत, धैर्य और दबाव झेलने की क्षमता पर बेहद गर्व है।
वहीं, दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए लिखा कि अर्जुन को खेलता देखना और उनका वह बड़ा विकेट लेना वाकई शानदार था।
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