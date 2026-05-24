‘वो चुनौती से पीछे नहीं हटता’, अर्जुन तेंदुलकर की खतरनाक यॉर्कर देख हैरान हुए अश्विन

अर्जुन के इस शानदार जज्बे को देखकर मैच के बाद अर्जुन के पिता और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के लिए एक बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, 'बहुत बढ़िया अर्जुन। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने इस पूरे सीजन में खुद को कैसे संभाला। अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना, धैर्य बनाए रखना, चुपचाप कड़ी मेहनत करना और आखिरी मैच तक मौके का इंतजार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहना आसान नहीं होता। क्रिकेट आपकी स्किल के साथ-साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है, और आज तुमने दोनों को बहुत खूबसूरती से संभाला। अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना, और खेल से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना जैसा तुम हमेशा करते आए हो। तुम्हें हमेशा ढेर सारा प्यार।'